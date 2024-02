„Niedyskrecje”. Będą zarzuty dla Sasina, Glińskiego i Obajtka? Tusk wściekły na wyborców

Co irytuje Donalda Tuska? Dlaczego Rada Gabinetowa czyli wspólne posiedzenie rządu z prezydentem nie spełniła niczyich oczekiwań? Z jakiego powodu prezydent zdenerwował elektorat? Co wyborcy rozumieją z ostatnich decyzji Andrzeja Dudy? Dlaczego Jarosław Kaczyński nie jest zadowolony z europosłów PiS? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac. Donald Tusk jest wyraźnie wkurzony faktem, że wszyscy nagle chcą budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego czyli flagowej inwestycji rozpoczętej za rządów PiS. W Sejmie powołano zespół do zbadania przeskalowanych inwestycji poprzedniej władzy. Politycy PO przekonują publicznie, że ta inwestycja z różnych względów nie ma sensu. Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Gabinetowej, czyli wspólnym posiedzeniu rządu z prezydentem, argumentował, że na ten projekt wydano już mnóstwo pieniędzy, a efektów nie ma. Dodał, że wszystkie ekspertyzy pokazujące wątpliwości związane z tą inwestycją. I to wszystko na nic. Z sondażu dla Rzeczpospolitej wynika, że 58 proc. wyborców jest za kontynuowaniem tej inwestycji. Co więcej argumenty, którymi posługuje się szef rządu są bardzo szybko kontrowane. Gdy powiedział, że każda polska rodzina musiałaby się zrzucić po 50 tys. zł, żeby ta inwestycja powstała, jeden z uznanych ekspertów bardzo szybko obliczył, że tak naprawdę koszt na rodzinę wyniósłby 3 tys. zł. I to w perspektywie 20 lat.