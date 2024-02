Protest rolników w Medyce. Nerwowe reakcje ukraińskich kierowców

Uczestniczący w proteście rolnicy blokują drogę do przejścia granicznego w Medyce. Jak ustalił reporter TVN24, demonstranci wyposażeni są w transparenty i polskie flagi. Jedną z nich okryto trumnę symbolizującą kres rolnictwa w kraju.

Protest rolników w Medyce

Na miejscu znajduje się kilkadziesiąt osób, które zatrzymują oczekujące na przejazd przez terminal graniczny ciężarówki. Wokół nich rozstawiono banery, m.in. z napisem „unijna polityka niszczy polskiego rolnika”, a także trumnę z polską flagą i kłosami zbóż. Doszło również do podpalenia słomy.

Stacja przekazała, że kierowcy niektórych z przepuszczanych raz na godzinę pojazdów nerwowo reagują na zastane zdarzenia. Mają podchodzić do protestujących i domagać się odblokowania drogi. – Pan idzie sobie z roboty i chce iść do swojego domu, stoi sąsiad i mówi „nie, nie pójdziesz do domu, pan będzie tu czekał, póki ja sobie nie załatwię swojej sprawy” – tłumaczył w rozmowie z reporterem TVN24 jeden z nich.

Ujawniono fałszywe dokumenty

W ostatnich dniach funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Medyce ujawnili trzy sfałszowane ukraińskie prawa jazdy. Do zatrzymania dwóch dokumentów doszło na przejściu granicznym, wskutek kontroli pasażerów pojazdów wjeżdżających na teren kraju. Obywatele Ukrainy nie przyznali się do postawionych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia.

Trzeci falsyfikat zabezpieczono podczas kontroli drogowej przeprowadzonej w miejscowości Medyka. Dokument mundurowym okazał 23-letni obywatel Ukrainy, który potwierdził, że kupił go w swoim kraju za 1200 zł. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze pozbawienia wolności na sześć miesięcy w zawieszeniu na dwa lata. Pozostałe sprawy zostaną rozpatrzone na drodze sądowej.

