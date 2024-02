Protest rolników w Medyce. Nerwowe reakcje ukraińskich kierowców

Uczestniczący w proteście rolnicy blokują drogę do przejścia granicznego w Medyce. Jak ustalił reporter TVN24, demonstranci wyposażeni są w transparenty i polskie flagi. Jedną z nich okryto trumnę symbolizującą kres rolnictwa w kraju.

Protest rolników w Medyce

Na miejscu znajduje się kilkadziesiąt osób, które zatrzymują oczekujące na przejazd przez terminal graniczny ciężarówki. Wokół nich rozstawiono banery, m.in. z napisem „unijna polityka niszczy polskiego rolnika”, a także trumnę z polską flagą i kłosami zbóż. Doszło również do podpalenia słomy.

Stacja przekazała, że kierowcy niektórych z przepuszczanych raz na godzinę pojazdów nerwowo reagują na zastane zdarzenia. Mają podchodzić do protestujących i domagać się odblokowania drogi. – Pan idzie sobie z roboty i chce iść do swojego domu, stoi sąsiad i mówi „nie, nie pójdziesz do domu, pan będzie tu czekał, póki ja sobie nie załatwię swojej sprawy” – tłumaczył w rozmowie z reporterem TVN24 jeden z nich.

Odpowiedź strony ukraińskiej

W odpowiedzi na polskie protesty ukraińscy kierowcy i przewoźnicy rozpoczęli demonstrację w pobliżu przejścia granicznego w Jagodzinie. Jak podał portal Suspilne, przed południem w czwartek, 15 lutego na miejsce przybyło kilkanaście ciężarówek i około 20 samochodów osobowych. Oklejono je plakatami z napisami w kilku językach: „prawdziwe braterstwo bez dyskryminacji”, „swobodny ruch dla obu państw jest wspólnym zwycięstwem”.

Protestujący żądają zapewnienia bezpieczeństwa ukraińskim kierowcom oraz ochrony blokowanych pojazdów i przewożonych w nich ładunków. Mieli zatrzymać już pierwszy polski pojazd i zapowiedzieć, że zostanie przepuszczony po upływie godziny. Nie podano jeszcze oficjalnej daty zakończenia protestu, jednak blokada ma potrwać co najmniej do 10 marca.

Czytaj też:

Caritas odciął się od zakonnicy, która próbowała ominąć blokadę rolników. "Nie wiedziałam"Czytaj też:

Nerwowo na spotkaniu ministra z rolnikami. „Zamkniemy granicę po swojemu"