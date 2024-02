Kołodziejczak nawiązał do słów Kaczyńskiego. „Osiem lat złych rządów trzeba naprawiać 20 lat”

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie władz resortu z protestującymi w całej Polsce rolnikami. Po zakończeniu rozmów szef MRiRW Czesław Siekierski rozmawiał z dziennikarzami. Minister wyjaśniał, że trwają unijne negocjacje ws. relacji między UE a Ukrainą. Zaznaczył, że Unia Europejska poszła na już na pewne ustępstwa.

Szef MRiRW: Negocjujemy dwustronne porozumienie z Ukrainą

– Jednocześnie negocjujemy dwustronne porozumienie z Ukrainą, aby na ten okres ustalić pewne zasady, które by określały wielkości kontyngentów poszczególnych towarów, jakie mogą wpłynąć na rynek polski, aby nie naruszyć stabilizacji poszczególnych rynków – powiedział Siekierski. Dodał, że rozmowy są na poziomie końcowym i wszystko powinno zostać uzgodnione do końca marca, m.in. ustalenie zasad, wielkości i kwot.

– Ukraina nie robi tego chętnie, ale my mamy świadomość, że nadmierny napływ towarów spowoduje zachwianie rynku. Są pewne hamulce bezpieczeństwa, które chcemy wprowadzić, aby Ukraina mogła eksportować. Głównie chcemy, aby Unia wsparła finansowanie transportu, eksportu ukraińskiego w te części świata, gdzie ta żywność jest potrzebna, ale jednocześnie mamy także świadomość, że to nie może być kosztem rolników europejskich, głównie z krajów graniczących z Ukrainą – mówił minister.

Minister rolnictwa po spotkaniu z rolnikami

Trzeci z postulatów dotyczy opłacalności. – Ruszamy z dopłatami, jeśli chodzi o wypłatę związaną z kukurydzą, jeśli chodzi o suszowe, dopłaty do paliwa. W marcu trafią różne środki do rolników. Chcemy także finalizować rozmowy związane z możliwym wsparciem, jeśli chodzi o producentów zboża. Nad tym dyskutujemy w jakiej formie, w jakim zakresie, ale także chcemy dopłacić do zakupu nawozów. Sytuacja jest dyskusyjna, bo nie wiemy, jakie będą ceny – kontynuował Siekierski.

Rolnicy chcą także zwiększenia dopłat do paliwa do poziomu z zeszłego roku. Minister rolnictwa zaznaczył, że trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów, a sprawa ma być także poruszona na rządzie. Według Siekierskiego rolnicy są w trudnym okresie. Szef MRiRW zapewnił, że jest w stałym kontakcie ze stroną ukraińską.

Michał Kołodziejczak stanął w obronie Czesława Siekierskiego

Głos zabrał też Michał Kołodziejczak, który zapewniał, że „każdy zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji”. – Niesamowite, z jakim oporem niektórych osób minister Siekierski się spotyka – ocenił. Zdaniem wiceministra w poprzednich miesiącach rząd nie był tak atakowany. Kołodziejczak wskazał, że szef resortu podejmuje realne działania na arenie europejskiej, a władze ministerstwa zastały trudną sytuację.

Kołodziejczak nawiązał do słów Jarosława Kaczyńskiego, że „osiem lat złych rządów trzeba naprawiać 20 lat”, a obecna władza dopiero co objęła rządy. Wiceminister rolnictwa zarzucił Andrzejowi Dudzie brak zaangażowania. Wypomniał mu też brak reakcji, kiedy Janusz Wojciechowski tworzył jego zdaniem „błędne zapisy Zielonego Ładu i wspólnej polityki rolnej”. – Dlaczego wtedy nie był obrońcą rolników? Dzisiaj chowa głowę w piasek – podsumował Kołodziejczak.

Czytaj też:

Protest rolników w Medyce. Nerwowe reakcje ukraińskich kierowcówCzytaj też:

Rolnicy wysadzą Zielony Ład? Kołodziejczak: „Jest duże prawdopodobieństwo..."