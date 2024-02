Obywatel Ukrainy zatrzymany przez ABW. Działał na zlecenie rosyjskich służb

Służby specjalne poinformowały w komunikacie z 15 lutego o zatrzymaniu mężczyzny działającego na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych przez funkcjonariuszy ABW. Do zdarzenia doszło 31 stycznia 2024 r. we Wrocławiu. Obywatel Ukrainy, który działając w zorganizowanej grupie przestępczej, na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych czynił przygotowania do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych.

ABW zatrzymała Ukraińca. Planował podpalenie strategicznych miejsc we Wrocławiu

Chodziło w szczególności o podpalenie obiektów na terenie miasta, które znajdują się w niewielkiej odległości od elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym. Podczas zatrzymania dokonano przeszukania mężczyzny, jak również należącego do niego bagażu i ujawniono dowody planowanego przestępstwa.

W związku ze sprawą wszczęto śledztwo, które prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu.

Obywatel Ukrainy planował działania dywersyjne i sabotażowe w Polsce. Usłyszał zarzuty

Sam Ukrainiec usłyszał zarzuty. Mężczyzna został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także planowanie na zlecenie rosyjskich służb specjalnych działań na terytorium Polski o charakterze dywersyjnym i sabotażowym, które miałyby polegać na podpaleniu obiektów we Wrocławiu.

Obywatelowi Ukrainy grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W komunikacie podkreślono, że sprawa ma charakter rozwojowy.

ABW zatrzymała Białorusinkę. Jest podejrzana o szpiegostwo

