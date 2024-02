Polka została diakonem w Szwecji: Często na mnie mówią „dziewczynka-ksiądz”

Izolda In de Betou – urodziła się w Polsce, dorastała w Kalifornii, mieszka i pracuje w Szwecji. W Polsce skończyła studia psychologiczne, po których specjalizowała się w psychoonkologii. W 2022 roku została wyświęcona na diakona w Kościele luterańskim. 22 lutego ukaże się jej opowieść terapeutyczna pt. „Dziewczynka, którą oswoił tygrys”.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Jak powinnam się do ciebie zwracać? Mogę po imieniu?

Izolda In de Betou: Jak najbardziej. Nawet do naszego biskupa można po imieniu.

Do „naszego biskupa” to znaczy do kogo?

(…) Jestem diakonem Kościoła ewangelicko-luterańskiego w Szwecji, ale w Szwecji też nie wszyscy poznają to godło, zieloną koszulę diakona i często na mnie mówią „dziewczynka-ksiądz”.

Zobacz fragment odcinka: