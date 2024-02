Minister kultury nazywa TV Republika „instytucją złodziei”. Odpowiedział mu Rachoń

Słowa ministra kultury nie pozostały bez odpowiedzi. Wywołały burzliwą reakcję ze strony byłego prezentera TVP Info i obecnego dyrektora programowego TV Republika, Michała Rachonia.

W czwartek, 15 lutego 2024 r., minister Sienkiewicz wyjaśniał swoją decyzję o odmowie udziału dziennikarzy tej telewizji w konferencjach ministerstwa. Wypowiedź polityka Koalicji Obywatelskiej wywołała natychmiastową reakcję ze strony redaktora naczelnego TV Republika, Tomasza Sakiewicza, który zapowiedział skierowanie pozwu wobec ministra Sienkiewicza.

Sakiewicz skieruje pozew przeciwko ministerstwu

Najbardziej osobistą reakcję na słowa ministra wyraził Michał Rachoń, który nie krył emocji i ostro skrytykował Sienkiewicza. Rachoń oskarżył byłego koordynatora służb specjalnych o wprowadzenie swoich ludzi do TVP, co rzekomo doprowadziło do milionowych strat skarbu państwa.

Rachoń podkreślił również, że po wyłączeniu sygnału dziennikarze TV Republika pomogli w informowaniu o wydarzeniach, co miał skompromitować Sienkiewicza w oczach jego szefów. Ostatecznie dyrektor programowy TV Republika zaznaczył, że mimo napiętej sytuacji pracownicy stacji nadal konsekwentnie pracują nad budową stacji i dążą do osiągnięcia pozycji lidera na rynku telewizji informacyjnych w Polsce.

– „Kiedy po wyłączeniu sygnału dziennikarze TVP pomogli poinformować o tym świat, zapraszając do siebie dziennikarzy Republika TV z należącym do tej stacji sprzętem transmisyjnym, wyszło na jaw jak wielkim nieudacznikiem jest Sienkiewicz. To skompromitowało go w oczach szefów. Stąd nerwy. My dalej, codziennie robimy swoje, budując stację, której celem jest osiągnięcie pozycji lidera rynku telewizji informacyjnych w Polsce” – pisze na platformie X (Twitter) Michał Rachoń.

Całe zajście pokazuje skalę rosnącego konfliktu między rządem a TV Republika, które od dłuższego czasu toczą spór.

