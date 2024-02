Szef MSZ przymierzany na nowe stanowisko w Europie? „Zdecydowanie tego chce”

Podczas przemówienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że „rozsądne” byłoby utworzenie stanowiska specjalnego komisarza ds. obrony.

– Gdybym była przewodniczącą następnej Komisji Europejskiej, miałabym komisarza ds. obrony – powiedziała Ursula von der Leyen.

Nowy komisarz ds. obrony? Radosław Sikorski wymieniany jako kandydat

Za utworzeniem takiego stanowiska opowiedziała się centroprawicowa Europejska Partia Ludowa, z którą związana jest von der Leyen. Celem jest kierowanie pracami nad zwiększeniem zdolności przemysłowych i obronnych Unii Europejskiej.

Jakie nazwiska są w obiegu? Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się szefa polskiego MSZ, Radosława Sikorskiego. – On zdecydowanie tego chce – powiedział dyplomata cytowany przez POLITICO. Dodał, że byłby zaskoczony, gdyby takie stanowisko nie powstało. – Z obronnością może być związany znaczny pakiet finansowy. Potrzebny byłby więc ktoś, kto by to nadzorował – wyjaśnił.

Były premier Leszek Miller został zapytany, czy Radosław Sikorski byłby dobrym kandydatem na stanowisko komisarza Unii Europejskiej ds. obronności, jeśli powstałby taki urząd. – Byłby dobry, ale takie stanowisko dla pana Sikorskiego to stanowczo za mało – odpowiedział europoseł w programie „Newsroom”.

W kontekście nowego stanowiska mówi się też o premier Estonii, Kaji Kallas, która wyszła z propozycją dostarczenia Ukrainie 1 miliona pocisków do marca 2024 r od Unii Europejskiej. Plan został zatwierdzony w Brukseli w marcu 2023 r., ale blok prawdopodobnie nie dotrzyma tego terminu.

Von der Leyen na razie powiedziała, że kwestia tego, który kraj otrzyma to stanowisko jest otwarta, ale „ważne jest”, aby kandydat z Europy Środkowo-Wschodniej miał dobre portfolio.

