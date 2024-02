Wzruszające wspomnienie działaczki PSL w Kielcach. „Ewelina, jesteś z nami”

W sobotę odbyła się konwencja Trzeciej Drogi w Kielcach. Na samym początku wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poprosił o uczczenie minutą ciszy Eweliny Bień. Działaczka świętokrzyskiego PSL i była radna Sejmiku Województwa zmarła w nocy z 16 na 17 lutego.

Wspomnienie Eweliny Bień na konwencji Trzeciej Drogi

Kosiniaka-Kamysz przypomniał, że Bień otwierała konwencję Trzeciej Drogi przed wyborami parlamentarnymi i była to „najpiękniejsza konwencja w kampanii”.

– Mimo choroby, trudności byłą jedną z najdzielniejszych osób, jakie znaliśmy– mówił, wyraźnie wzruszony.

Dodał, że Ewelina Bień nie chciałaby, żeby uczestnicy konwencji byli smutni. – Wspominając ją ze wzruszeniem, nie załamujmy się. Chciałaby, żebyśmy poszli do przodu i z radością poszli w to, co przed nami w najbliższym czasie. Ewelina, jesteś z nami – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Koleżankę z PSL wspominał także Adam Jarubas.

„Ewelina Bień – koleżanka, przyjaciółka, współpracowniczka. Taką ją zapamiętam. Uśmiechnięta, pogodna, silna, optymistka na przekór wielu przeciwnościom losu, z którymi przyszło jej walczyć. Dzisiejsza tragiczna wiadomość o Twojej śmierci Ewelinko zdruzgotała nas wszystkich. Niewypowiedziany żal” – napisał na Facebooku europoseł.

„Ciężko pogodzić się z odejściem tak młodej i energicznej osoby. Mimo wielu niedogodności codziennie walczyła o lepszą przyszłość dla swojego Synka. Dziś zmarła Ewelina Bień, dobry Człowiek... Bardzo, bardzo smutno”... – napisał Jacek Kowalczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ewelina Bień była radną V kadencji Sejmiku w latach 2014 – 2028. Kandydowała z list Polskiego Stronnictwa Ludowego z Okręgu Wyborczego nr 1. Należała także do Klubu Radnych PSL. Pochodziła z Zielonki. Ukończyła studia magisterskie z politologii oraz studia podyplomowe z zarządzania finansami i księgowości. Angażowała się w życie lokalnej społeczności. Pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej „ZIELONKA”, a także była założycielką Zespołu Ludowego „ZIELEŃCZANIE”

