Pawłowska obejmie mandat po Kamińskim? Pokazała pismo od Hołowni

Posłanka PiS Monika Pawłowska zamieściła na X pismo od marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

„Dziękując za wszystkie przesłane pytania i wykonane telefony, odpowiadając na wysokie zainteresowanie, informuję, że wczoraj (16 lutego) otrzymałam od marszałka Szymona Hołowni pismo dotyczące objęcia mandatu poselskiego” – napisała na X. Dodała, że najpóźniej w piątek odpowie na pismo.

Mandat po Mariuszu Kamińskim. Pawłowska pierwsza w kolejności

Państwowa Komisja Wyborcza 8 lutego przekazała, że pierwszeństwo do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim „przysługuje niżej wymienionym kandydatom z tej samej listy, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów”. Najwięcej głosów (10 789) otrzymała Monika Pawłowska.

Marszałek Sejmu poinformował, że 9 lutego wystąpi z pismem do posłanki, która będzie miała siedem dni, by na nie odpowiedzieć. W momencie, gdy odpowie pozytywnie, będzie to „dalej procedowane”, natomiast w przypadku negatywnej odpowiedzi, kolejne pismo zostanie wysłane zostanie do Beaty Strzałki.

„Wprost” próbował skontaktować się w związku z tym z Moniką Pawłowską, jednak nie odbierała telefonu i nie odpowiadała na wiadomości SMS. Onet przypominał jednak jej słowa z drugiej połowy grudnia. Już wtedy zadano jej pytanie o Mariusza Kamińskiego i ewentualną propozycję zajęcia jego miejsca w Sejmie.

Pawłowska podkreślała, że „bardzo ciężko pracowała” podczas kampanii wyborczej. – Jeżeli wszystko odbędzie się lege artis, czyli mandaty panów Kamińskiego i Wąsika wygasną, a ja otrzymam zapytanie, czy chcę go objąć, to tak, przyjmę go – mówiła wówczas. – Myślę, że tego oczekują moi wyborcy – stwierdziła.

Pawłowska kandydowała do Sejmu z czwartego miejsca w okręgu chełmskim, jednak osiągnęła dopiero ósmy wynik. Tymczasem miejsc „biorących” było tam 7, co oznaczało koniec jej nadziei na miejsce w polskim parlamencie. Teraz może się to zmienić.

