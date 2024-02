Pierwsze posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Wiadomo, kto może zostać wezwany

W poniedziałek 19 lutego o godz. 12. rozpocznie się pierwsze posiedzenie komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków rządu, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Pierwsze posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa

Komisja śledcza na inauguracyjnym zebraniu zajmie się ustaleniem liczby stałych doradców komisji oraz przyjęciem propozycji kandydatur, przedstawieniem przez przewodniczącą komisji planu pracy komisji, rozpatrzeniem wniosków dowodowych w zakresie wezwania osób w celu złożenia zeznań przed komisją oraz rozpatrzeniem wniosków dowodowych w zakresie wystąpienia o materiały w trybie art. 14 ust.1 ukś.

Art. 14 ust.1 ustawy o sejmowej komisji śledczej brzmi: Organy władzy publicznej oraz organy innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, na żądanie komisji, składają pisemne wyjaśnienia lub przedstawiają dokumenty będące w ich dyspozycji albo akta każdej sprawy przez nie prowadzonej.

Kto może zostać wezwany?

Informacyjna Agencja Radiowa podaje, że komisja będzie chciała wezwać ministra – koordynatora służb specjalnych w rządzie PiS Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcę Macieja Wąsika. Komisja będzie chciała wezwać również Zbigniewa Ziobrę i Michała Wosia. Lista świadków ma być na bieżąco uzupełniana.

Bosacki wyjaśnił, że celem prac komisji będzie ustalenie, kto i na jakiej podstawie podjął decyzję o zakupie oprogramowania szpiegującego Pegasus; kto decydował o jego sfinansowaniu, bardzo pokrętnym i tajnym; ile osób inwigilowano i kto decydował o tym oraz to, kto decydował o przekazywaniu zmanipulowanych, części wykradzionych Pegasusem SMS-ów i wiadomości osób inwigilowanych do ówczesnej tuby propagandowej PiS, czyli TVP.

Skład komisji. Magdalena Sroka przewodniczącą

W prezydium komisji znaleźli się Magdalena Sroka (PSL-TD) jako przewodnicząca oraz Marcin Bosacki (KO), Paweł Śliz (Polska2050-TD), Tomasz Trela (Lewica) i Przemysław Wipler (Konfederacja) jako zastępcy przewodniczącego. W skład komisji weszli również jako członkowie Mariusz Gosek (PiS), Joanna Kluzik-Rostkowska (KO), Sebastian Łukaszewicz (PiS), Jacek Ozdoba (PiS), Marcin Przydacz (PiS), a także Witold Zembaczyński (KO).

Transmisję na żywo z posiedzenia komisji śledczej ds. Pegasusa będzie można zobaczyć na stronach Sejmu.

