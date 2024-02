Abp Gądecki apeluje o modlitwę. Mówi o zagrożeniach ws. bezpieczeństwa Polski

19 lutego na stronie Episkopatu pojawił się apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. „Wyzwania, jakie przychodzą zarówno ze Wschodu, gdzie toczy się wojna, jak i z Zachodu, gdzie obserwujemy poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, stawiają dziś pytanie o niepodległość Polski” – ocenia abp. Stanisław Gądecki.

Zwrócił się wprost do polityków, których „namawia do opamiętania”. Zaapelował, by sprawy Ojczyzny potraktowali „z większą powagą” i „zapomnieli” o własnych korzyściach, by mogli uczciwie służyć Polsce i Polakom. Dodał, że ostatecznie chodzi o bezpieczeństwo, a nie o to, kto ma rację.

Abp Gądecki do polityków: Zrezygnujcie z rozwiązań siłowych

Zaapelował, by spory rozwiązywać poprzez negocjacje, by politycy „otworzyli serca i umysły”, by zrezygnowali z rozwiązań siłowych, a także, by ponadto „przywrócono prawdziwy szacunek dla Konstytucji i opartych na niej przepisów prawa”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że „nie jest jego zadaniem proponowanie konkretnych działań czy reform politycznych”. A także „nie namawia do »okrągłego stołu«, ponieważ nie wszystkim w Polsce dobrze się on kojarzy”.

Abp. Gądecki zaproponował Polakom, by zaczęli modlić się za Ojczyznę, która „łączy ludzi”. Zarekomendował także post.

KEP reaguje na plany MEN

Niedawno mocny głos z KEP rozbrzmiał ws. planów ministerstwa edukacji. Konsulator Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz profesor Piotr Tomasik – podczas konferencji prasowej w Warszawie – stanowczo zareagował na propozycje rządu ws. zmian w systemie oceniania uczniów, przede wszystkim w zakresie lekcji religii i etyki.

Skrytykował on wyłączenie ocen z tych przedmiotów w kontekście obliczania średniej ocen. Stwierdził, że byłoby to m.in. dyskryminacją dla uczniów, którzy w takich zajęciach biorą udział.

