Likwidator TVP grozi krokami prawnymi. Postawił Tomaszowi Sakiewiczowi ultimatum

Centrum Informacji TVP poinformowało w komunikacie, że likwidator Telewizji Polskiej S.A. Daniel Gorgosz w poniedziałek 19 lutego wysłał wezwanie przedprocesowe do prezesa zarządu i redaktora naczelnego Telewizji Republika S.A. Tomasza Sakiewicza. Żądanie dotyczy usunięcia audycji „Specjalne Wydanie Wiadomości”, która została wyemitowana na antenie stacji 20 grudnia 2023 r. o godz. 19:30 oraz jej fragmentów, z serwisów społecznościowych Telewizji Republika, w tym YouTube.

Wezwanie dotyczy również zaniechania rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w przyszłości tej audycji oraz trzykrotnego opublikowania oświadczenia (zgodnie z zawartymi w wezwaniu przedprocesowym wymogami) na antenie oraz na stronie internetowej Telewizji Republika S.A., a następnie przesłania podpisanego przez Sakiewicza oświadczenia w formie listu z prawem do rozpowszechniania go.

Likwidator TVP chce 200 tys. zł za wyrządzoną szkodę i 50 tys. zł zadośćuczynienia dla PISF

Gorgosz wezwał też prezesa zarządu i redaktora naczelnego Telewizji Republika do zapłaty na rzecz TVP 200 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia wezwania do dnia zapłaty tytułem naprawienia wyrządzonej szkody, w tym za naruszenie autorskich praw majątkowych do scenografii /oprawy graficznej audycji „Wiadomości” produkowanej i emitowanej przez Telewizję Polską oraz za dokonanie względem TVP czynu nieuczciwej konkurencji.

Likwidator Telewizji Polskiej domaga się również zapłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 50 tys. zł, jako zadośćuczynienia za dokonanie względem TVP czynu nieuczciwej konkurencji. Gorgosz zapowiedział podjęcie stosownych kroków prawny, jeśli żądania nie zostaną spełnione w ciągu siedmiu dni.

Odpowiedź Tomasza Sakiewicza na pismo Daniela Gorgosza. „Kolejna próba wyłudzenia pieniędzy”

– To kolejna próba wyłudzenia pieniędzy przez osobę niepowołaną. Pan likwidator nie jest umocowany, nie jest w KRS-ie – skomentował sprawę dla Wirtualnych Mediów Sakiewicz. Prezes zarządu i redaktor naczelny Telewizji Republika wyjaśnił, że w programie z 20 grudnia wzięło udział ówczesne kierownictwo TAI, które „było jak najbardziej umocowane i którego nie odwołali jeszcze uzurpatorzy”.

– Program zrealizowano wedle wszelkich możliwych zgód. W tle było studio „Wiadomości”, bo uczestnicy programu tam właśnie byli. Myśmy nie edytowali scenografii, prowadzącym nie był nasz dziennikarz. W miejscu, w którym miały być „Wiadomości”, zrobiliśmy program o tym, dlaczego te „Wiadomości” się nie odbyły. I tyle – podkreślił Sakiewicz. Prezes zarządu i redaktor naczelny Telewizji Republika podsumował, że „sytuacja jest zupełnie absurdalna”.

