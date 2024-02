Janina Ochojska przekazała dobre wieści. „Odetchnęłam z ulgą”

„Odetchnęłam z ulgą. Usłyszałam słowa, których oczekiwałam przez pięć lat walki z rakiem. Już go nie ma i co więcej, już ma bardzo małe szanse na powrót. Dziękuję wszystkim, którzy mi w tym pomogli – lekarzom, pielęgniarkom i przede wszystkim przyjaciołom i tym nieznanym, którzy wspierali mnie przez media społecznościowe. Dziękuję tym, którzy dali mi szansę wybierając mnie do Parlamentu Europejskiego, wierząc, że pomimo walki z nowotworem będę dobrze wypełniała moją role europosłanki” – napisała Janina Ochojska.

