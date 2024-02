PiS zdecydowało w sprawie Moniki Pawłowskiej. „461. nielegalny mandat”

Monika Pawłowska zdecydowała się przyjąć mandat poselski po Mariuszu Kamińskim. To krok wbrew Prawu i Sprawiedliwości, którego członkowie utrzymują, że zarówno Mariusz Kamiński jak i Maciej Wąsik są dalej posłami. Partia zabrała w tej sprawie głos i ustami rzecznika poinformowała, że nie ma w niej miejsca dla Pawłowskiej, która objęła „461. nielegalny mandat”.

„Pani Monika Pawłowska przyjęła 461. nielegalny mandat – mandat, którego de facto i de iure nie ma (vide art. 96 Konstytucji). W związku z powyższym, jako PiS nie możemy przyjąć jej do naszego klubu parlamentarnego” – napisał Rafał Bochenek.

Pawłowska pojawiła się we wtorek w Sejmie, by porozmawiać z marszałkiem Szymonem Hołownią. Przez dziennikarzy pytana była, co planuje zrobić, jeśli PiS odmówi przyjęcia jej do klubu. Zapewniła, że nie zamierza przechodzić do innej partii i pozostanie posłanką niezrzeszoną.

Wkrótce więcej informacji