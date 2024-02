Naukowcy apelują do premiera. Chodzi m.in. o najszybsze w historii Ziemi wymieranie organizmów

Decydenci muszą rozumieć, że im bardziej ekosystemy są zbliżone do naturalnych, tym bardziej są one odporne na zmianę klimatu i mogą nas chronić przed jej negatywnymi skutkami. Spadek bioróżnorodności jest dla nas bardzo groźny – mówi dr Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolog. – Utarta gatunków nie oznacza, że zamiast trzech tysięcy gatunków ptaków, będziemy ich mieć dwa i pół. Oznacza to realny wpływ na nas, ludzi. Tracimy zapylacze i nawet przy najlepiej rozwiniętych technologiach bez nich sobie nie poradzimy. Nie mamy roślin, zostajemy bez leków, bo 75 proc. lekarstw na nowotwory pozyskujemy właśnie z nich – dodaje.

Marta Byczkowska-Nowak: Jakiś czas temu środowisko naukowe wystosowało list otwarty do premiera Donalda Tuska o poważne potraktowanie przyrody. Co państwem kierowało? Dr Alicja Pawelec-Olesińska: W ciągu ostatnich ośmiu lat kwestie ochrony środowiska były marginalizowane, a ochrona przyrody była traktowana bardzo użytkowo. Podjęto wiele bardzo złych decyzji, które mają fatalne dla całego społeczeństwa konsekwencje. W momencie formowania nowego rządu dla środowiska naukowego absolutnie oczywiste było, że trzeba głośno przypomnieć, jak ważna jest ochrona przyrody dla Polski, jak niezbędne jest obsadzenie w roli ministra klimatu i środowiska kompetentnej osoby i zatroszczenie się o nasze zasoby naturalne. Ochrona środowiska nie dotyczy już tylko ptaszków i żabek, to dotyczy nas wszystkich. Jesteśmy w trakcie kryzysu klimatycznego i szóstego wielkiego, najszybszego w historii Ziemi wymierania organizmów. To jest moment, w którym musimy działać, nie mamy już po prostu czasu na błędne decyzje. Musimy jakoś mitygować ten kryzysy, nie zapobiegniemy mu, ale możemy go spowolnić.