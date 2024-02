Pawłowska za Kamińskiego w Sejmie? Hołownia: Droga formalna dopełniona

Szymon Hołownia na zwołanej konferencji prasowej poinformował, że jutro zacznie się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Marszałek niższej izby polskiego parlamentu wskazał, jakimi tematami zajmą się posłowie. Wśród nich znajdą się m.in. rządowa ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej, informacja o działalności KRS, a także debata nad wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Marszałek Sejmu poinformował także, że spotkał się z Moniką Pawłowską. – Pani poseł doręczyła mi osobiście pismo, w którym poinformowała o zgodzie na objęcie mandatu poselskiego. Sprawdziliśmy wszystko pod względem formalnym, wydałem postanowienie o wstąpieniu Moniki Pawłowskiej na to wolne poselskie miejsce. Postanowienie zostało przeze mnie już wysłane do opublikowania w Monitorze Polskim. Zakładam, że już chyba nawet zostało opublikowane, a więc cała droga formalna została dopełniona – przekazał Szymon Hołownia. – Umówiliśmy się z panią poseł, że podejmie decyzję, bo to kwestia logistyczna, czy będzie ślubowała na tym posiedzeniu Sejmu, na pewno nie odbędzie się to jutro, czy na następnym – wskazał.

Więcej informacji wkrótce.