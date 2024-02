Hołownia zapowiada konsekwencje wobec kilku posłów PiS. Chodzi o „szturm” na Sejm

– Identyfikacja uczestników tych zdarzeń nie pozostawia w mojej ocenie żadnych wątpliwości. Straż Marszałkowska wskazała siedmioro posłów PiS, którzy to posłowie w ewidentny sposób i ma to potwierdzenie w materiale wideo, obejrzeliśmy ten materiał i ja go widziałem, szarpali strażników marszałkowskich, popychali ich, w niektórych przypadkach podduszali strażników marszałkowskich – stwierdził Szymon Hołownia na briefingu prasowym w Sejmie.

– Będę rekomendował prezydium i głosował za tym, żeby pozbawić wszystkich 7 uczestników tych zajść diety poselskiej na okres 3 miesięcy. Chodzi o posłów Siarkę, Dziedziczaka, Macierewicza, Boguckiego, Gosiewską, Polaczka i Sójkę – dodał marszałek Sejmu.

