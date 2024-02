Zełenski zwołał spotkanie ws. blokady granicy. „Ustaliliśmy kolejne kroki”

Wołodymyr Zełenski zwołał naradę w sprawie blokady na polsko-ukraińskiej granicy. „Wspólnie z przedstawicielami rządu – wicepremier Olhą Stefaniszyną, ministrami Dmytro Kułebą, Ołeksandrem Kubrakowem i Mykołą Solskim – szczegółowo przeanalizowaliśmy sytuację i ustaliliśmy kolejne kroki. Zostaną one podjęte bardzo szybko” – poinformował we wpisie opublikowanym w serwisie Telegram.

Wołodymyr Zełenski reaguje na protesty

Prezydent podkreślił też, że proces liberalizacji handlu z Unią Europejską powinien być kontynuowany. „Jestem wdzięczny za jasne stanowisko Komisji Europejskiej. Nasza jedność musi być silna także ze względu na wspólne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo wszystkich krajów zagrożonych rosyjską agresją. Interesy sytuacyjne nie mają prawa nim wstrząsnąć” – dodał.

Utrudniony ruch na drogach w pobliżu przejść granicznych ma związek z protestami polskich rolników. Uczestnicy sprzeciwiają się niekontrolowanemu napływowi towarów z Ukrainy, wynikającemu z decyzji UE o otwarciu granicy. Zapowiadają również, że jeśli ich prośby nie zostaną wysłuchane, to strajki wydłużą się o kolejny miesiąc.

Odpowiedź ukraińskiej dyplomacji

Do zdarzeń w Polsce odniósł się rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikolenko. „Blokowanie granicy polsko-ukraińskiej nie ma żadnego usprawiedliwienia, bez względu na to, jakie hasła temu towarzyszą” – napisał. Podkreślił również, że działania części rolników i polityków szkodzą ukraińskiej gospodarce i odporności kraju na działania Rosji. „Granica między Polską a Ukrainą jest również granicą UE. Nie powinna być ona zakładnikiem jakichkolwiek interesów politycznych” – dodał dyplomata.

Jedno z działań protestujących skomentował także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. „Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, kto łamie prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach RU agresji, do siebie i innego człowieka. Wstyd i hańba, panowie!” – oświadczył we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

Skandaliczny transparent na strajku rolników. Reakcja polskiego MSZ