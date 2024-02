Karetka pędziła w kierunku zablokowanej drogi. Rolnik zareagował natychmiast

Zdarzenie sfilmowane zostało przez ekipę Polsat News, która była na miejscu. Na jednej z dróg – konkretnie na odcinku trasy S7 (droga ekspresowa) – w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego zorganizowano zapowiadaną blokadę. Złożona była z traktorów i naczep, które uniemożliwiały kierowcom przejazd.

Rolnik zaczął przeskakiwać bariery drogowe

W pewnym momencie z oddali słychać było jadący w kierunku blokady pojazd. Była to karetka, która na sygnale zmierzała w kierunku województwa mazowieckiego. Jak zauważa redakcja portalu Polsat News, rolnicy przewidzieli, że może dojść do takiej sytuacji. Byli przygotowani na każdy pojazd na sygnale. W tym celu pozostawili wolny pas.

Jednak w jednym miejscu cała droga była zastawiona przez traktor z naczepą. Widząc jednak zbliżającą się karetkę, jeden z rolników zaczął biec w kierunku traktora. Otworzył drzwi od kabiny, a następnie odpalił silnik i – na biegu wstecznym – odjechał do tyłu tak, by z przodu przejechać mogli ratownicy medyczni.

„Cała operacja potrwała kilkanaście sekund” – relacjonują dziennikarze. Po wszystkim rozmawiali też z rolnikami, którzy podkreślili, że w takich sytuacjach priorytetem jest przede wszystkim czyjeś „zdrowie lub życie”. Znajdująca się na miejscu ekipa telewizyjna dodaje, że to już druga taka sytuacja. Wcześniej wyglądało to podobnie – wystarczyło kilka sekund, by uprzywilejowany pojazd mógł kontynuować jazdę.

Incydent z karetką w okolicy Koszalina

20 lutego informowaliśmy natomiast o innym zachowaniu rolników względem ratowników medycznych, którzy wtedy nie przepuścili jednak pojazdu na sygnale. W sieci, na platformie X, opublikowano film, na którym widzimy, jak ambulans próbuje zjechać z ronda jedną z dróg – sytuacja miała miejsce na drodze S11 w okolicach Koszalina (woj. zachodniopomorskie).

Przejazd blokował mu jednak zaparkowany traktor. Nie wiadomo, dlaczego nie usunięto pojazdu tak, jak na filmie udostępnionym przez Polsat News, jednakże pojawiały się hipotezy, że właściciel maszyny rolniczej nie był obecny na miejscu i nie mógł przeparkować swojego pojazdu, by odblokować drogę.

– Mamy sytuację taką, że jest karetka pogotowia. Informacje o blokadzie dróg, które są wyłączone, są w komunikatach przecież – powiedziała kobieta, która trzymała sprzęt do nagrywania. – Mimo to, tutaj karetka pogotowia chciała przejechać – dodawała. Podkreśliła też, że protestujący rolnicy wskazali ostatecznie inną drogę. Na nagraniu widzimy, jak ambulans jedzie między protestującymi, którzy usunęli się na boki.

Czytaj też:

Skandaliczny transparent na strajku rolników. Organizator protestu: Żałuję tego zdarzeniaCzytaj też:

Zełenski zapowiada obecność na granicy. Zwrócił się do Tuska i Dudy