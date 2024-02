Tomasz Komenda wspomniany w Sejmie. „Jego historię śledzili wszyscy Polacy”

Informację o śmierci Tomasza Komendy przekazał Grzegorz Głuszak, dziennikarz Uwagi! TVN i Superwizjera. – Tomek zmarł z samego rana. (...) Wiem, że od dłuższego czasu miał problemy ze zdrowiem, natomiast nie chciałbym wypowiadać się na ten temat. Zmarł w wyniku długiej choroby, z którą walczył od pewnego czasu – powiedział na antenie TVN24.

Głos zabrała także Teresa Klemańska, matka Tomasza Komendy. – To dla mnie i całej rodziny straszny czas – powiedziała w rozmowie z redakcją portalu salon24.pl. Jak dodała, udało jej się pogodzić z synem przed jego śmiercią. – Ale z jego śmiercią nie pogodzę się nigdy – oznajmiła.

Waldemar Andzel: Każdy z nas mógłby być Tomaszem Komendą

Waldemar Andzel wspomniał Tomasza Komendę podczas posiedzenia Sejmu. – Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że w wieku zaledwie 46 lat, po kilku latach cieszenia się słusznie odzyskaną wolnością, zmarł Tomasz Komenda. Jego historię śledzili wszyscy Polacy, ale to, co przeżył za murami więzienia w wyniku niesłusznego skazania, wiedział tylko on sam – powiedział polityk PiS.

– Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła postępowanie prowadzone w celu wyjaśnienia, kto stoi za niesłusznym aresztowaniem i skazaniem Tomasza Komendy na 25 lat więzienia w sprawie zbrodni w Miłoszycach. Taka informacja obiegła media ledwie parę dni temu. Jest to naprawdę zatrważające, bo dowodzi tego, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie tylko jest trudna. Czasami mam wrażenie, że wydaje się być niemożliwa do zrealizowania niezależnie od partii rządzącej, sytuacji międzynarodowej, czy nastrojów społecznych – kontynuował poseł.

Waldemar Andzel stwierdził także, że „każdy z nas mógłby być Tomaszem Komendą”. – A wszystko, co go spotkało, jest niespotykaną rysą na polskim wymiarze sprawiedliwości – podkreślił polityk. Na zakończenie poseł PiS wyraził nadzieję, że śp. Tomasz Komenda „odnajdzie wreszcie spokój”.

