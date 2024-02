Nowe doniesienia o chorobie Ziobry. „Mogę się podzielić taką prywatną kwestią”

Zbigniew Ziobro zmaga się z rakiem przełyku. Z tego powodu zrezygnował z aktywności politycznej. Okazuje się jednak, że jeżeli tylko stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości się poprawi, to nie wyklucza on pojawienia się przed komisją śledczą ds. Pegasusa.

O planach przesłuchania lidera Suwerennej Polski w sprawie inwigilacji mówiła niedawno przewodnicząca sejmowej komisji. W związku z tym pojawiły się doniesienia, że Zbigniew Ziobro może odpowiadać poza parlamentem. Jan Kanthak nie wyklucza, że były prokurator generalny wystąpi jednak publicznie.

W jakim stanie jest Ziobro? „Jeśli zdrowie pozwoli, to pojawi się publicznie”

– Jeśli zdrowie na to pozwoli i będzie chciała tego komisja to oczywiście pan minister się stawi – potwierdził poseł Suwerennej Polski w rozmowie z „Super Expressem”. Ocenił, że gdyby do tego doszło, byłoby to z korzyścią dla partii, bo wówczas – jak tłumaczy – „minister opowiedział i zmiażdżył te zarzuty, które są formułowane”.

Kanthak podzielił się też informacjami dotyczącymi przebiegu choroby u Ziobry. Mówił o chrypie byłego ministra sprawiedliwości. Ta wynikać może z oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak nadwyrężenie strun głosowych czy palenie papierosów, jednak może być też symptomem poważnej choroby. Może świadczyć o raku krtani lub gardła – tak jak w przypadku Zbigniewa Ziobry.

– Mogę się podzielić taką prywatną kwestią, kiedy byłem jeszcze szefem gabinetu Zbigniewa Ziobry, słysząc jego chrypkę, doradzałem mu wówczas przebadać kwestie żołądkowe, bo myślałem że to od refluksu. Sam mam takie problemy, więc sądziłem, że to tzw. maska refluksowa, która podrażnia struny głosowe. Minister mówił, że to z pewnością alergia od pyłków drzew. Po czym po badaniu gastrologicznym okazało się, że ma nowotwór przełyku – przyznał Kanthak w rozmowie z gazetą.

Wczesne objawy raka przełyku zazwyczaj mają charakter niespecyficzny i mogą przypominać chorobę refluksową przełyku. Później dochodzi do stopniowego zwężania światła przełyku, co powoduje utrudnienie w przełykaniu pokarmów stałych, a później również płynów.

