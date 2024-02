Premier złożył deklarację Ukrainie i rolnikom. Padła data spotkania w Warszawie

W czwartek, 22 lutego premier Donald Tusk wziął udział w konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas wystąpienia zapewnił, że Polska w dalszym ciągu będzie pomagać Ukrainie. – Ukraina, tak jak mogła liczyć, tak będzie mogła liczyć także w przyszłości na pełne polskie wsparcie – oświadczył.

Deklaracje Donalda Tuska

– W tych trudnych czasach wojny ani Polska, ani Ukraina nie muszą udowadniać sobie czy światu, że jesteśmy w pełni solidarni. Nic się nie zmieni w tej kwestii – dodał szef rządu. Zaznaczył jednak, że w sprawie wymiany handlowej należy wypracować wspólne rozwiązanie, które pozwoli ochronić polskie interesy. – I od tego nie odstąpimy – zadeklarował.

Premier ogłosił również, że do Polski zaproszeni zostali przedstawiciele ukraińskich władz. – Spotkanie obu rządów odbędzie się w Warszawie, 28 marca, i mam nadzieję, że do tego czasu rozmowy techniczne na poziomie ministrów i wiceministrów doprowadzą do tego momentu, w którym to spotkanie będzie bardzo użyteczne, jeśli chodzi o kwestie granicy – podkreślił.

Premier zapowiada spotkania

Szef rządu zapowiedział też wizytę szefowej Komisji Europejskiej. W piątek, 23 lutego ma rozmawiać z Ursulą von der Leyen o konieczności dokonania korekty w obowiązujących unijnych przepisach, a następnie podzielić się nowymi ustaleniami. – Będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby chronić polskich rolników i pomóc im tej krytycznej sytuacji – zapewnił.

Donald Tusk zwrócił się także z prośbą do rolników, którzy pod wpływem emocji działali w sposób niewłaściwy. – Tego typu zdarzenia, czy jakieś agresywne zachowania, one osłabiają pozycję Polski w rozmowach o ochronie polskiego rynku, polskich rolników. Naprawdę tak jest – wyjaśnił.

