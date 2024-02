Terlikowski dla „Wprost” o śmierci Komendy: Happy end okazał się krótką przerwą w dramacie

To jest historia opowiedziana wielokrotnie, straszna, pokazująca stan prawa w Polsce, nie pozwalająca spokojnie patrzeć na to, co dzieje się w kraju. To również historia życia dramatycznego, które – nawet wtedy, gdy pojawia się w nim jakakolwiek nadzieja – to natychmiast zostaje zgaszona. A wszystko kończy się śmiercią.

To historia, która pokazuje, że żadne odszkodowania, zadośćuczynienia, które nota bene też nie dały szczęścia, tego nie zmieniają, a na ludzką sprawiedliwość nie ma co liczyć. Gdy o tym myślę, wraca do mnie myślenie Josepha Ratzingera, jego wynikający z zapisanego w nas głęboko pragnienia sprawiedliwości, sensowności, postulat istnienia Boga.