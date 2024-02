Zamknięte posiedzenie Sejmu. Wicemarszałek ujawnia szczegóły

Zgodnie z kalendarzem udostępnionym na stronach Sejmu, kolejne posiedzenia mają odbyć się w dniach 6-8 marca oraz 20-22 marca. Jak ujawnił na antenie Polsat News wicemarszałek Krzysztof Bosak, w planach jest również zamknięte posiedzenie dotyczące obronności. – To powinien być temat numer jeden – podkreślał Bosak. – Wedle mojej wiedzy, jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy będziemy mieli w Sejmie specjalne posiedzenie na temat bezpieczeństwa i obronności – poinformował, jednak nie ujawnił dokładnej daty,

– Nie twierdzę, że mamy jakąś moc sprawczą, ale jako Konfederacja wnioskowaliśmy o informacje w tej sprawie. W odpowiedzi usłyszałem, że będzie odpowiednie posiedzenie – wyjaśniał wicemarszałek. – To dobrze, bo może zagadnienia związane z bezpieczeństwem na serio wejdą do głównego nurtu debaty publicznej w Polsce – ocenił.

Bosak o „aurze tajemniczości” za rządów PiS

Bosak mówił przy tym o „rzeczach, które były schowane za aurą tajemniczości, którą PiS lubił robić wokół zagadnień obronnych”. – W tej chwili są audytowane przez nowy rząd – zauważał. – Osoby, które weszły teraz do ministerstw, biorą za to odpowiedzialność mają czystą kartę, będą chcieli się wykazać – stwierdził wicemarszałek. Dodał też, że generałowie „nie są szczególnie zadowoleni” z obecnej sytuacji. – Więc oni też mogą teraz wypuścić do opinii publicznej pewne rzeczy, powiedzieć: tu są takie, a takie braki. I możemy zacząć to wszystko uzupełniać – powiedział Bosak.

Podczas trwającego posiedzenia Sejmu posłowie podjęli decyzję m.in. w sprawie pigułki „dzień po”, która zgodnie z rządowym projektem ma być dostępna bez recepty. Przepadł natomiast wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata.

