Sądowy finał głośnej sprawy z Pomorza. „Krystek” i „Turek” skazani

Krystian W., pseudonim Krystek – określany również przez media mianem „łowcy nastolatek” z Sopotu – został oskarżony przez prokuraturę o dokonanie 65 przestępstw.

O co oskarżono Krystiana W?

Zostały one dokonane na szkodę 35 pokrzywdzonych, a także na szkodę Skarbu Państwa, banku oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Warto zaznaczyć, że aż 40 zarzutów dotyczyło przestępstw o charakterze seksualnym.

Chodzi m.in. o gwałty, obcowanie płciowe z małoletnimi – w tym z dziewczynkami poniżej 15. roku życia – nakłanianie małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji czy czerpanie z tego procederu korzyści majątkowych. Do zarzuconych Krystianowi W. przestępstw dochodziło w latach 2006-2015 na terenie województwa pomorskiego, w tym na terenie Trójmiasta, Pucka, Wejherowa i Władysławowa.

Prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zaznaczyła w rozmowie z RMF FM, że oskarżony miał także uporczywie nękać jedną z pokrzywdzonych, podać małoletniej pokrzywdzonej substancje psychoaktywne czy wyłudzać od MOPS-u nienależne mu świadczenia.

„Krystek” skazany nieprawomocnie na 15 lat więzienia

W czwartek, 22 lutego, Sąd Rejonowy w Wejherowie uznał Krystiana W. winnym 63 z 65 zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 15 lat pozbawienia wolności. To orzeczenie wydane w pierwszej instancji, czyli nie jest prawomocne. Oznacza to, że zarówno obrona, jak i prokuratura mają prawo wnieść apelację.

Oprócz „Krystka”, wyroki usłyszały także cztery kolejne osoby, które zasiadły na ławie oskarżonych. Wśród nich znajduje się Marcin T., pseudonim Turek, były szef Zatoki Sztuki w Sopocie,

Marcin T. został uznany winnym dokonania pięciu przestępstw o charakterze seksualnym – w tym m.in. obcowania płciowego z małoletnią poniżej 15. roku życia – i skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności. Pozostałych trzech mężczyzn usłyszało wyroki od roku i trzech miesięcy do dwóch lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

„Krystek” zatrzymany przez policję. „Łowcę nastolatek” znaleziono przed MOPS-emCzytaj też:

Sprawa pobicia Wojciecha Kwaśniaka. Jest wyrok sądu