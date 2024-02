Czy Polsce byłoby lepiej poza Unią Europejską? To mówią wyborcy PiS

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się między 6 a 9 czerwca 2024 r. Polacy wybiorą w nich swoich przedstawicieli w europarlamencie. Z sondażu Opinia24/Verian na zlecenie More in Common Polska, którego wyniki publikuje „Rzeczpospolita” widać różnice w podejściu do wspólnoty europejskiej pomiędzy wyborcami poszczególnych partii i ugrupowań.

57 proc. badanych utrzymuje, że członkostwo Polski w UE jest czymś dobrym. Przeciwnego zdania jest 10 proc. respondentów, natomiast 33 proc. nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Gdy przyjrzymy się tym wynikom z podziałem na preferencje partyjne, zobaczymy, że 82 proc. wyborów KO wypowiada się o członkostwie pozytywnie, natomiast w przypadku elektoratu PiS jest to 39 proc. 74 proc. popierających Trzecią Drogę twierdzi, że bycie członkiem UE jest czymś dobrym, podobnie jak wyborcy Lewicy (75 proc.). O UE pozytywnie wypowiada się zaledwie 26 proc. głosujących na Konfederację.

Polacy zabrali głos w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

W sondażu uwzględniono także pytanie o kwestię integracji europejskiej. Zapytano ankietowanych, czy ich zdaniem poszła ona zbyt daleko. 59 proc. uczestników badania odpowiedziało twierdząco, natomiast 41 proc. nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. 83 proc. wyborów PiS utrzymuje, że integracja europejska powinna być dalej pogłębiana. To samo zdanie ma 38 proc. głosujących na PiS, 70 proc. elektoratu Trzeciej Drogi, 78 proc. głosujących na Lewicę i 32 proc. popierających Konfederację.

Czy Polska lepiej radziłaby sobie, gdyby nie była członkiem Unii Europejskiej? 12 proc. badanych zdecydowanie zgadza się z tym stwierdzeniem, 17 proc. raczej się zgadza, 20 proc. raczej się nie zgadza, 37 proc. zdecydowanie się nie zgadza, a 13 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

