Przejścia graniczne trafią na listę infrastruktury krytycznej. Nowe informacje

W czwartek, 22 lutego premier Donald Tusk wziął udział w konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas wystąpienia zapowiedział, że przejścia graniczne z Ukrainą, a także wybrane odcinki dróg i torów kolejowych będą wprowadzane na listę infrastruktury krytycznej.

Zmiany na przejściach granicznych

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym infrastruktura krytyczna to kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i obywateli systemy oraz powiązane z nimi obiekty, urządzenia, instalacje i usługi. Z ustaleń RMF FM wynika, że rząd rozważa scenariusz, w którym na wspomnianą listę trafią wszystkie polsko-ukraińskie przejścia graniczne.

Jak przekazała rozgłośnia, ostateczne decyzje w tej sprawie mogły zostać już podjęte i powinny zostać ogłoszone najpóźniej w piątek, 23 lutego. Pośpiech wynika z ograniczonej przepustowości granicy związanej z blokadami tworzonymi przez rolników. Rząd zapowiada wsparcie dla uczestników protestów i zapewnia, że będzie chronić ich interesy, ale zwraca też uwagę na konieczność dopuszczenia do zaatakowanego przez Rosję kraju niezbędnej pomocy.

Transport wojskowy i humanitarny

– Sytuacja jest trudna, bo protesty się nasiliły. Są choćby sprawy związane z obronnością czy dostarczaniem broni dla Ukrainy. Nie można spraw żywnościowych traktować na równi ze wsparciem militarnym – podkreślił w rozmowie z RMF FM minister rolnictwa i rozwoju wsi Polski Czesław Siekierski.

Szef rządu zapewnił, że strona polska zadba o to, żeby transport sprzętu, amunicji, a także środków medycznych i humanitarnych odbywał się bez opóźnień. Podkreślił również, że do tej pory nie dochodziło w tej kwestii do znaczących problemów, a protestujący rolnicy w większości przypadków respektowali stosowne oznaczenia.

