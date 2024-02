Trzecia Droga przedstawi projekt ws. aborcji. Jest zapowiedź tajemniczego „bonusu”

Trzecia Droga jest ostatnio pod ostrzałem krytyki pozostałych członków koalicji rządzącej za swoją postawę ws. aborcji. Projekt ustawy aborcyjnej PSL-u i Polski 2050 zapowiadał we wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zaznaczył, że powinien być gotowy w ciągu „10 dni”. Z kolei Szymon Hołownia w środę mówił, że wszystkie projekty ws. aborcji, które wpłyną do Sejmu, będą rozpatrywane łącznie na pierwszym posiedzeniu Sejmu w kwietniu, lub na ostatnim w marcu.

Według Onetu projekt Trzeciej Drogi ws. powrotu do sytuacji sprzed wyroku TK w 2020 r. zostanie zaprezentowany w piątek 23 lutego. – Chcemy zrobić, chociaż pierwszy krok i sprawić, że przepisy będą bardziej ludzkie – podkreślił jeden z posłów zaangażowany w projekt ustawy. W dokumencie ma również znaleźć się „bonus”. – Punkt będzie dotyczył refundacji środków antykoncepcyjnych. Myślę, że ta kwestia będzie do przyjęcia także dla konserwatystów w naszym klubie – mówi rozmówca Onetu.

Projekt Trzeciej Drogi ws. aborcji powrotem do sytuacji sprzed wyroku TK w 2020 r.

O to, kiedy Trzecia Droga zaprezentuje swój projekt, była też pytana w czwartek w TVN24 Aleksandra Leo. – Myślę, że powinien być już jutro, naprawdę na dniach. Myślę, że jest to kwestia kilku dni – powiedziała posłanka Polski 2050.

– To będą prawdopodobnie dwa projekty dwóch ustaw i projekt uchwały. Czyli to, z czym szła Trzecia Droga do wyborów, to jest projekt ustawy dotyczący darmowej antykoncepcji do 25. roku życia, refundowanej antykoncepcji. No i to będzie prawdopodobnie projekt ustawy ratunkowej, czyli tej odwracającej skandaliczne orzeczenie pseudo-Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku – kontynuowała Leo. Podsumowała, że „to jest taki początek, od którego trzeba zacząć”.

Czytaj też:

„Blokujecie, panowie, prawa kobiet”. Co dzieli koalicję ws. aborcji i ile głosów brakuje Lewicy?Czytaj też:

Hołownia zapowiada pytanie referendalne. „Trzeba zadać jedno proste pytanie”