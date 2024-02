Komplementy Andrzeja Dudy pod adresem Donalda Tuska. Były rzecznik rządu nie ukrywa zdziwienia

Andrzej Duda podkreślił w Polsat News, że nie ma problemu z tym, aby spotkać się Donaldem Tuskiem. – To jest odpowiedzialne kierowanie polskim państwem – zaznaczył prezydent. Duda ujawnił, że premier nie dzwoni do niego zbyt często, ale rozmawiają wtedy, kiedy trzeba. Dodał, że jemu również zdarza się zadzwonić do Tuska.

Głowa państwa w kontekście wizyty w USA zaznaczyła, że politycy polecą osobnymi samolotami ze względów bezpieczeństwa, ale gdyby była taka potrzeba, to wytrzymaliby ze sobą kilka godzin. – Tak, jest bardzo dobrym rozmówcą, jest niezwykle kompetentnym politykiem, przede wszystkim z wielkim doświadczeniem i wielką wiedzą – komplementował Tuska Duda.

Były rzecznik rządu o słowach Andrzeja Dudy o Donaldzie Tusku

Słowa prezydenta na antenie tej samej stacji kolejnego dnia komentował Piotr Mueller. Na początku przyznał, że „nie wie, w jakim kontekście zostały wypowiedziane”. – Mam, delikatnie mówiąc, nieco bardziej krytyczne podejście do Donalda Tuska, choć oczywiście kompetencji politycznych rozumianych jako rozgrywającego, takiego gracza, odmówić mu nie można. Ale intencji dobrych już raczej można – zastrzegł polityk PiS.

Mueller nie ukrywał, że był zdziwiony wypowiedzią Dudy. – Natomiast rozumiem, że być może to jest pewnego rodzaju sygnał w kierunku Donalda Tuska, żeby w ważnych sprawach międzynarodowych bardziej z głową państwa współpracował i to jest może cel tych słów – dywagował.

Piotr Mueller o krytyce premiera przez Jarosława Kaczyńskiego

Były rzecznik rządu został poproszony o skonfrontowanie słów prezydenta z tymi wypowiadanymi przez Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że Tusk „przeprowadza zamach stanu, jego władza jest gotowa do politycznych mordów, a on sam jest niemieckim agentem”. Mueller wyjaśnił, że musiałby się odnosić do konkretnego zachowania lidera PO.

– Zdecydowanie negatywnie oceniam to, co dzieje się z prokuraturą i mediami publicznymi. W tych sprawach w skali od 1 do 10 wtedy jeden – podsumował. Polityk PiS zakończył, że Tusk „w wielu miejscach realizuje interesy zbieżne z polityką niemiecką”.



Czytaj też:

Duda zmartwiony zachowaniem Pawłowskiej. „Zwrócę się do prezydenta z prośbą o spotkanie”

Czytaj też:

Andrzej Duda zdiagnozował problem PiS. „Tego bardzo brakuje”