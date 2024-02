Dwa lata wojny w Ukrainie, z czym startują kandydaci na prezydentów miast i ranking 50 polskich firm globalnych. Nowy „Wprost”

„Dwa lata wojny i pokusa schowania głowy w piasek”. Europa znalazła się w egzystencjalnym kryzysie. Udawanie, że sprowokowaną i prowadzoną przez Moskwę rzeź można przeczekać, nie uratuje ani pokoju, którym wycierają sobie gęby nasi zachodni sojusznicy, ani naszego dobrobytu, którego z takim zapałem bronią polscy rolnicy na granicy – pisze Jakub Mielnik.

„Kandydat do spalenia, czy wygodny wybór”. Europa zaczyna rozumieć, że to ostatni moment, żeby naprężyć swoje mocno zwiotczałe latami bezczynności muskuły. Temat obronności wysuwa się na pierwszy plan – analizuje Jakub Mielnik.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Nasz rząd willi nie będzie rozdawał”. Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego o audycie w resorcie podsumowuje w wywiadzie Elizy Olczyk: – Rozdawano pieniądze bez żadnych konkursów i mamy wrażenie, że raczej po uważaniu.

„Człowiek instytucja”. – Nie ma drugiej osoby, która byłaby tak blisko przy Donaldzie. Zapewnia mu poczucie dworu z dawnych lat – mówi o relacjach Pawła Grasia z premierem informator w tekście Joanny Miziołek.

„Zostaliśmy utopieni w toksynach i wulgarności”. – Obserwujemy swoisty imperializm państw zachodnich i Unii wobec Europy Wschodniej. Odmawia się jej samodzielności – ocenia w rozmowie z Marcinem Makowskim europoseł PiS prof. Ryszard Legutko.

„Będę musiał dogadać się z Tuskiem”. – Warszawa to trudny teren dla PiS-u, ale chcemy pokazać, że istnieje coś takiego jak „wielkomiejska prawica” – mówi Marcinowi Makowskiemu Tobiasz Bocheński, kandydat PiS na prezydenta Warszawy.

„Staram się słuchać ludzi”. – Wiatr jest źródłem, które w wielu krajach Europy oznacza tanią i czystą energię. Dlaczego nie u nas? – pyta poseł PO Aleksander Miszalski, kandydat na prezydenta Krakowa w wywiadzie Marcina Makowskiego.

„Nowa twarz PiS w Gdańsku”. Tomasz Rakowski został kandydatem PiS na prezydenta Gdańska. – Pierwsze, co mi przychodzi do głowy na myśl o nim to: homofob – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej europoseł PO Jarosław Wałęsa.

„Krótka przerwa w dramacie”. Mało jest tak dojmujących dowodów niesprawiedliwości, absurdalności ludzkiego życia jak historia Tomasza Komendy. Happy end, choć wydawało się, że przyszedł, okazał się dla niego krótką przerwą w dramacie – pisze Tomasz P. Terlikowski.

„Ciało na sprzedaż”. Gdy został sex-workerem okazało się, że w miesiąc jest w stanie zarobić tyle, ile wcześniej w rok jako grafik. Rodzina nie rozmawia z nim na temat OnlyFans. Więcej w tekście Wiktora Krajewskiego.

„Mówią na mnie »dziewczynka-ksiądz«”. O swoich początkach w Kościele luterańskim i o pracy dla innych opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej Izolda In de Betou, Polka, która w 2022 roku została w Szwecji wyświęcona na diakona.

„Szkoda tracić czas i siły na konflikty”. – Bardzo zależy nam na tym, by „Paluch” stał się miejscem stabilnym – mówi Marzenie Tarkowskiej nowa dyrektorka schroniska dla zwierząt Na Paluchu, Agnieszka Maciak, w pierwszym wywiadzie udzielonym mediom.

„Wolna amerykanka na boisku Skry”. Mieszkańcy Ochoty walczą o zachowanie zielonego terenu w swojej dzielnicy. Zamiast tego mają dostać halę Legii i boisko do rugby. – Po co nam to? – denerwują się. O narastającym konflikcie pisze Krystyna Romanowska.

„50 polskich firm globalnych”. Chociaż od lat pokutuje u nas przekonanie, że nie dorobiliśmy się jeszcze ani jednej polskiej marki rozpoznawalnej za granicą, to my mamy 50 dowodów na to, że jest inaczej. Ranking przygotował Szymon Krawiec.

„Walczyłem wykałaczką z armią muzycznych Rambo”. Łukasz L.U.C. Rostkowski, twórca muzyki do filmu „Chłopi” mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz: – Czysto artystyczny film o empatii, hejcie i wspólnocie został wmieszany w politykę.

„Artystki i artyści niepokorni”. Są książki, które wyskakują niespodziewanie i przyciągają naszą uwagę, a po przeczytaniu ich jesteśmy zadowoleni, że właśnie się z nimi spotkaliśmy. Zawsze warto być czujnym i szukać lektur nie tylko w dziale bestsellerów – podpowiada Leszek Bugajski.

„Nadciąga renesans telewizji”. – Zachęcam do oglądania „The Traitors. Zdrajcy” jako programu rozrywkowego, ale też jako kompendium wiedzy o człowieku – zachęca w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej gospodyni nowego formatu TVN, Malwina Wędzikowska.

