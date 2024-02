Szmyhal stawia Polsce ultimatum ws. kryzysu zbożowego. Podał datę graniczną

Premier Ukrainy zapowiedział pięciopunktowy plan w piątek, po tym jak przyjechał z grupą roboczą ministrów na granicę z Polską. Nie doszło tam do spotkania z polską stroną, ponieważ nie było ono w planach. Przedstawiciele ukraińskich władz zostali zaproszeni na spotkanie w Warszawie 28 marca.

Plan Szmyhala ws. zboża. „Trójstronna centrala”

Najważniejszy jest krok 4., który ma polegać na współpracy między Ukrainą, Polską, a KE.

„Proponujemy utworzenie »Trójstronnej Centrali: Ukraina, Polska, Komisja Europejska« pod wspólnym przewodnictwem ministrów rolnictwa Ukrainy, Polski i przedstawiciela Komisji Europejskiej. W prace tej centrali zaangażujemy również ukraińskie i polskie stowarzyszenia rolnicze. Musimy pracować przez całą dobę, aby szybko wyjaśnić wszystkie nieporozumienia” – napisał.

Trójstronna centrala powinna pracować przez całą dobę, a kwestia blokowania granicy powinna zostać rozwiązana znacznie wcześniej niż 28 marca, kiedy ma się odbyć wspólne posiedzenie rządów Ukrainy i Polski. W przeciwnym razie Ukraina zastrzega sobie prawo do użycia środków odwetowych.

W 1. kroku Ukraina zgodzi się na zaproponowane przez Komisję Europejską ograniczenia w eksporcie produktów rolnych. Są to automatyczne środki ochronne, które zostały przedstawione w ramach decyzji Komisji Europejskiej o rozszerzeniu bezcłowego handlu między UE a Ukrainą. Obejmują one ograniczenia dotyczące drobiu, jaj i cukru.

W kroku 2. Szmyhal zaproponował, że Ukraina wyśle apel do Komisji Europejskiej z propozycją przeprowadzenia pilnego przeglądu, tj. analizy klastrów 4 i 5, które obejmują politykę rolną i transport.

Punkt 3. to propozycja, by polski rząd przyjął wspólny apel do Komisji Europejskiej wzywający do wprowadzenia zakazu eksportu rosyjskich produktów rolnych do UE. Krok 5. dotyczy stanowiska „w sprawie umożliwienia przekraczania granicy przez amunicję, sprzęt wojskowy, pomoc humanitarną i środki medyczne”. „Uważamy, że takie podejście powinno zostać rozszerzone na paliwo, które jest niezwykle ważne dla Ukrainy” – pisał Denys Szmyhal. Dodał, że z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź premiera Donalda Tuska wprowadzenia przejść granicznych z Ukrainą na listę infrastruktury krytycznej.

