Nie żyje 2-latek, który został znaleziony na poboczu. Ważny apel policji

Funkcjonariusze policji z Makowa Mazowieckiego wyjaśniają okoliczności zdarzenia, od którego doszło w piątek 23 lutego w miejscowości Obiecanowo. Ok. godz. 18:30 dyżurny otrzymał zgłoszenie o zaginięciu dziecka, które miało samodzielnie oddalić się z nieogrodzonej posesji.

Kiedy patrol policji dotarł we wskazane miejsce, ojciec odnalazł 2-letniego chłopca na poboczu drogi krajowej nr 57. Dziecku udzielono pomocy. Wezwano załogę karetki pogotowia, która zabrała chłopca do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, dziecka nie udało się uratować. Chłopiec zmarł. Prawdopodobnie w poniedziałek zostanie przeprowadzona sekcja zwłok dziecka.

2-latek znaleziony na poboczu. Dziecko nie żyje

Jak podała KPP w Makowie Mazowieckim, dziecko najprawdopodobniej zostało potrącone przez nienamierzonego dotąd kierowcę. Na miejscu pod nadzorem prokuratora zostały wykonane czynności, które mają pozwolić na ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia. Zabezpieczono ślady i przesłuchano świadków. Odcinek drogi, na którym mogło dojść do potrącenia dziecka, jest w przebudowie, więc kierowcy nie powinni rozwijać w tym miejscu dużych prędkości.

Funkcjonariusze policji podkreślają, że weryfikowany jest każdy sygnał, który dociera do mundurowych. Zaapelowano także do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o pilny kontakt z policją pod numerem alarmowym 112. Mundurowi zwrócili się z prośbą do osób, które jechały wczoraj drogą krajową nr 57 przez miejscowość Obiecanowo w godz. 17:30 -18:30 i mają zamontowane kamery samochodowe. „Prosimy o ich przejrzenie, być może zarejestrowały one istotne, choćby najmniejsze fakty, które pozwolą w wyjaśnieniu sprawy" – podkreśliła policja.

