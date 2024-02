3-latek wpadł do zbiornika wodnego. Jest w stanie głębokiej hipotermii

Wczoraj w godzinach popołudniowych policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 3-letniego chłopca. – Tuż po godzinie 15 w sobotę otrzymaliśmy informację, że zaginął chłopiec. Dyżurny powiadomił wszystkie patrole, które były na służbie i rozpoczęliśmy akcję poszukiwawczą – poinformowała w rozmowie z Interią mł. asp. Sylwia Król, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Koninie.

3-latek wpadł do zbiornika wodnego. Jest w głębokiej hipotermii

Poszukiwania dziecka zajęły niemal dwie godziny. Chłopiec został znaleziony w zbiorniku wodnym w – oddalonej o dwa kilometry od jego domu – miejscowości Ludwików w powiecie konińskim. – Przed godziną 17 postronny mężczyzna odnalazł chłopca w zbiorniku wodnym – potwierdziła mł. asp. Sylwia Król. Stan dziecka wymagał natychmiastowej reakcji. Rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazała mł. asp. Sylwia Król, dziecko zostało przetransportowane do konińskiego szpitala. Po kilku godzinach ciało 3-latka udało się ogrzać do temperatury 26 stopni Celsjusza. W godzinach wieczornych Maria Wróbel, Naczelna Pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, poinformowała Polską Agencję Prasową, że chłopiec w stanie głębokiej hipotermii „jest wieziony karetką z anestezjologiem do placówki przy ulicy Szpitalnej w Poznaniu”.

Policja w rozmowie z Interią potwierdziła również pojawiające się wcześniej spekulacje o tym, że do zaginięcia 3-letniego chłopca doszło w trakcie spaceru, na który wybrał się z dziadkiem. – Dziadek stracił go (chłopca – red.) na moment z oczu, zaczął go szukać, nie odnalazł go sam, potem poinformowano nas o zdarzeniu – relacjonowała funkcjonariuszka.

