Atak nożownika w Gdańsku. Kilka osób trafiło do szpitala

W nocy z soboty na niedzielę 25 lutego policjanci otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznych scenach, które rozgrywały się na jednej z ulic Gdańska. Doszło do ataku nożownika, w wyniku którego kilka osób zostało poszkodowanych. – Policjanci odebrali zgłoszenie, że na ul. Elektryków doszło do zranienia nożem sześciu mężczyzn. Jeden z pokrzywdzonych po opatrzeniu medycznym wrócił do domu, pięć osób trafiło do szpitala – przekazała polsatnews.pl podinsp. Magdalena Ciska z KMP w Gdańsku.

Atak nożownika w Gdańsku. Zatrzymano dwie osoby

Do wiadomości publicznej nie zostały przekazane bardziej szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia pokrzywdzonych. Wiadomo, że w związku ze zdarzeniem zostały zatrzymane dwie osoby: 24-letni obywatel Węgier i 30-letni mieszkaniec Elbląga.

Prowadzone są działania, które mają pomóc ustalić wszelkie okoliczności zdarzenia. – Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratura pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz policyjny technik kryminalistyki, którzy wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację fotograficzną – poinformowała podinsp. Magdalena Ciska. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności zgromadzone materiały zostaną przekazane prokuratorowi.

