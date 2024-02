Kolejny incydent z ukraińską żywnością. Tym razem pod Bydgoszczą

O godzinie 9:13 w niedzielę 25 lutego na policję wpłynęło zgłoszenie o opróżnieniu 8 wagonów z kukurydzą, które stały na bocznicy kolejowej w Kotomierzu pod Bydgoszczą. Kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej w Bydgoszczy w rozmowie z polsatnews.pl potwierdziła fakt opróżnienia wagonów i zapewniła o podjęciu przez służby czynności, które mają na celu wykrycie sprawców.

Ukraińska kukurydza wysypana pod Bydgoszczą

Zdjęcie opróżnionych wagonów zamieścił w mediach społecznościowych zastępca wójta w gminie Dobrycz Sebastian Horodecki. „Nieznani sprawcy otworzyli osiem wagonów i wysypali z nich kukurydzę” – pisał pod fotografią. Na taki widok natrafił podczas „porannej wizji lokalnej”.

Nie był to pierwszy taki przypadek. Zaledwie dzień wcześniej ukraińska soja została wysypana z jednego z wagonów, które stały przy bocznicy kolejowej w Dorohusku. „Ukraina walczy i przetrwała, po części, dzięki naszemu zbożu. Ci, którzy popełnili tę zbrodnię, nie chcą dla Ukrainy pokoju i zwycięstwa” – komentował z goryczą wicepremier Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.

To już cztery przypadki niszczenia towarów z Ukrainy

– Dzisiaj Służba Ochrony Kolei ujawniła, że doszło do wysypania soi na torowisko – potwierdzała wówczas komisarz Ewa Czyż. Jak dodała, soja została częściowo wysypana z jednego wagonu. Funkcjonariusze policji wykonywali na miejscu czynności – przeprowadzili oględziny i przesłuchali także część świadków. – Będziemy ustalać, kiedy doszło do tego zdarzenia, kto się do niego przyczynił, będziemy ustalać, czy doszło do naruszeń zabezpieczeń celnych – zapowiadała oficer prasowa.

Cztery dni wcześniej przy przejściu granicznym w Medyce protestujący rolnicy zablokowali tory kolejowe i wysypali z ukraińskich wagonów część przewożonego zboża. W piątek z kolei nieznani sprawcy z wagonów, które znajdowały się na bocznicy w Dorohusku, wysypali rzepak.

