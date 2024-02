Mastalerek reaguje na ruch Kaczyńskiego. „To było dla mnie oczywiste”

Jarosław Kaczyński od miesięcy powtarzał, że nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję w fotelu szefa Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie wskazywał, że dopuszcza możliwość zmiany decyzji. – Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to tak zostanie to przeprowadzone. Kongres PiS zadecyduje, kto ma być nowym szefem – stwierdził Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP z listopada 2023 roku.

Jarosław Kaczyński kolejną kadencję prezesem PiS? Nowa deklaracja

Polityk sprecyzował wówczas, że w jego opinii nowym prezesem nie powinien być ktoś z krótkim stażem w partii. – Musi być to ktoś młodszy ode mnie o pokolenie, sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są – wskazał. Od tego czasu ruszyła giełda nazwisk polityków, którzy ewentualnie mogliby wziąć udział w wyścigu o tę funkcję. – Chciałbym, żeby pan prezes jak najdłużej był szefem PiS, spajał nasz obóz, a potem chciałbym również wystartować w tym zaszczytnym wyścigu, w tej konkurencji – powiedział Mateusz Morawiecki.

W ubiegłym tygodniu Jarosław Kaczyński na nowo odniósł się do sprawy. – Doszedłem do wniosku, że pozostanę szefem partii, jeśli uzyskam odpowiednie poparcie. Jeśli partia zdecyduje inaczej, to nie będę się upierał – zapowiedział prezes PiS.

Marcin Mastalerek o ruchu Jarosława Kaczyńskiego. „To było dla mnie oczywiste”

Temat przyszłości Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku szefa partii powrócił podczas wywiadu Marcina Mastalerka na antenie Polsat News. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy został zapytany, czy zaskoczyła go zapowiedź prezesa PiS.

– Nie. To było dla mnie oczywiste po tym, jak prof. Nowak napisał, że prezes Kaczyński powinien odejść. Obstawiałem z kolegami czy po dwóch, trzech, czy czterech dniach prezes Kaczyński poinformuje, że kandyduje na kolejną kadencję. I okazałem się wróżką – powiedział Marcin Mastalerek.

