Zaskakujący widok na granicy z Polską. Chcieli dotrzeć do USA

Polskie służby wydały komunikat w sprawie nietypowego zdarzenia na polsko-ukraińskiej granicy. Miało ono miejsce w sobotę, 24 lutego, na odcinku granicy państwowej ochranianym przez strażników z placówki w Medyce. Mundurowi monitorujący ten rejon zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na rowerach przekroczyli granicę w miejscu niedozwolonym.

Rowerzyści zatrzymani w Medyce. Zostali zawróceni do Ukrainy

Pogranicznicy zaznaczyli, że cudzoziemcy nie mieli świadomości, ze każdy ich ruch jest śledzony przez służby. Na jednośladach przedzierali się przez grząski teren i kierowali w głąb Polski. „Po kilkunastu minutach byli już w rękach patrolu SG, który na podstawie paszportów ustalił ich dane. Byli to dwaj obywatele Ukrainy w wieku 25 oraz 35 lat” – wskazano w komunikacie.

Jak ustalono, cudzoziemcy zamierzali udać się do Niemiec, gdzie planowali podjąć przez jakiś czas pracę. W tym czasie mieli zamiar wyrobić stosowne dokumenty i docelowo przesiedlić się do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem zostali ukarani mandatami i zawrócono ich do Ukrainy.

