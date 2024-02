Ćwiczenia Dragon-24. NATO testuje swoje siły w Polsce

Ćwiczenia Dragon-24 mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu. Ich celem jest sprawdzenie zdolności sił NATO do odstraszania i obrony, w tym odparcia ataku potencjalnego adwersarza.

„Żadne uzbrojenie nic nie zdziała bez profesjonalnie wyszkolonych żołnierzy, którzy doskonale znają się na swoim rzemiośle. Przed takim sprawdzianem współpracy stają żołnierze 17 Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz ich słoweńscy koledzy z 74 Pułku Piechoty z Meriboru, którzy wchodzą w skład 72 Brygady Piechoty. Chociaż dzieli ich język, procedury i doświadczenie to łączy bardzo zbliżony sprzęt” – przekazał Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych.

W ćwiczeniach Dragon-24 bierze udział około 20 tys. żołnierzy i 3,5 tys. jednostek sprzętu z dziewięciu państw NATO, w tym około 15 tys. żołnierzy z Sił Zbrojnych RP. Ćwiczenia odbywają się na lądzie, morzu, w powietrzu oraz w cyberprzestrzeni.

Ćwiczenia Dragon-24 to ważny test dla sił NATO

Ćwiczenia Dragon-24 są jednym z najważniejszych elementów ćwiczeń Steadfast Defender-24. Ich celem jest sprawdzenie zdolności sił NATO do szybkiego i efektywnego reagowania na kryzysy i konflikty. Ćwiczenia obejmują szeroki zakres działań, w tym manewry wojskowe, operacje desantowe, działania lotnicze i morskie oraz cyberataki.

Polska odgrywa kluczową rolę w ćwiczeniach Dragon-24. Na terenie naszego kraju stacjonuje większość sił biorących udział w manewrach. Polska jest również odpowiedzialna za zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń.

Ćwiczenia Dragon-24 to ważny sygnał dla Rosji

Ćwiczenia Dragon-24 to ważny sygnał dla Rosji, że NATO jest gotowe do obrony swoich członków. Manewry te odbywają się w czasie wzmożonego napięcia między NATO a Rosją, w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Ćwiczenia Dragon-24 potrwają do 14 marca 2024 roku.

W najbliższych dniach na drogach można spodziewać się obecności kolumn wojskowych i utrudnień w ruchu. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową, pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego oraz policję.

Czytaj też:

Łukaszenka ostrzega przed III wojną światową. „Przygotujcie się mentalnie i strategicznie”Czytaj też:

Ruszyły ćwiczenia STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Co to oznacza dla Polaków?