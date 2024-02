Polskie wojsko w Ukrainie? Stanowcza deklaracja Tuska

Donald Tusk przebywa z wizytą w Czechach, gdzie odbędzie się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. W czasie wspólnej konferencji polskiego premiera z szefem czeskiego rządu powrócił temat, który wywołała wypowiedź Emmanuela Macrona. – Nie ma dzisiaj konsensusu, by wysłać w sposób oficjalny i otwarty wojska lądowe na Ukrainę, ale w przyszłości niczego nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co trzeba, by Rosja nie mogła wygrać tej wojny – oświadczył prezydent Francji.

Polskie wojsko w Ukrainie? Jednoznaczna deklaracja Donalda Tuska

Petr Fiala i Donald Tusk, w imieniu swoich państw, poinformowali, że Czechy i Polska nie zamierzają wysyłać swoich wojsk do Ukrainy. – Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy. Mamy tu wspólne stanowisko – podkreślił szef polskiego rządu.

– Uważam, że nie powinniśmy dzisiaj spekulować o przyszłości, czy zdarzą się takie okoliczności, które zmienią to stanowisko. Dzisiaj powinniśmy skoncentrować się, tak jak to robi rząd polski czy czeski, żeby maksymalnie wesprzeć Ukrainę w jej wysiłku zbrojnym – powiedział Donald Tusk. – Nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt ostro, ale gdyby wszystkie państwa UE zaangażowały się w pomoc Ukrainie tak jak robi to Polska czy Czechy, to być może nie byłoby w ogóle potrzeby dyskutowania o innych formach wsparcia Ukrainy – zaznaczył.

Donald Tusk podczas konferencji prasowej podkreślił, że czynnikiem, który realnie zwiększa bezpieczeństwo, jest podniesienie wydatków na obronność państw NATO. Premier dodał, że nie ma żadnych wątpliwości, że najbardziej skuteczną metodę odstraszania Putina od agresji będzie stanowiła „świadomość Rosjan, że mają do czynienia z blokiem państw silnych, zdeterminowanych i gotowych do działania”.

