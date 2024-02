Jacek Ozdoba zdradził, w jakim stanie jest Zbigniew Ziobro. Chwilę później zaapelował

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Zobacz fragment odcinka:

Informacje o internetowym hejterze, który miał otrzymywać pieniądze od Platformy Obywatelskiej, natychmiast podchwyciło środowisko Zjednoczonej Prawicy.

– Czy czuje się pan „kretynem, idiotą, debilem”, jak pisał Pablo Morales? – powiedział z sejmowej mównicy do Szymona Hołowni Jacek Ozdoba. Teraz poseł skomentował swoje słowa, które padły podczas posiedzenia Sejmu.

– To prawo cytatu. Ja tylko pytałem. To pytanie budzi. To, że marszałek Szymon Hołownia był tak wrażliwy po mojej wypowiedzi, to już nie moja wina. Od razu pojawiły się wpisy o „ripoście”. Jestem zafascynowany tym, co się dzieje wokół Szymona Hołowni. Oni go tak pompują. To jest aż niewiarygodne. Co nie powie, to mówią: „ale riposta”, „Szymon Hołownia, Polacy go kochają”. On nawet zmienił sposób chodzenia. To już taki moment, że niedługo zacznie latać po Sejmie – tak jest napompowany. Mam taką słodką satysfakcję, że jest jedna osoba, która go tak przeczołga i która go obudzi. Mogę zdradzić, że ta osoba ma tak samo na imię jak przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych – stwierdził gość programu „Mówiąc Wprost”.