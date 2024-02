Komisja ds. wyborów korespondencyjnych. Padł wniosek o wyłączenie Michała Wójcika

W środę 28 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Na ten dzień zaplanowano wysłuchanie zeznań m.in. od prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów Ewy Wrzosek. Już na samym początku złożyła ona wniosek formalny.

Prok. Wrzosek zawnioskowała o wyłączenie Michała Wójcika

– Panie przewodniczący, chciałabym złożyć wniosek o wyłączenie członka komisji, pana Michała Wójcika, wobec wątpliwości co do jego bezstronności – oznajmiła na samym początku posiedzenia komisji prok. Ewa Wrzosek. – Pan poseł Wójcik w styczniu 2021 roku wielokrotnie w mediach wypowiadał się aprobująco w kwestiach dotyczących karnych delegacji prokuratorów – mówiła dalej. Podkreślała, że były to dyskryminujące prawników delegacje, co zostało potwierdzone orzeczeniami sądów.

Prokurator Wrzosek zwróciła uwagę, że w swoich zeznaniach będzie zajmować się kwestiami dotyczącymi bezprawnych działań byłego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, który w tamtym okresie odznaczył posła Wójcika medalem za zasługi dla prokuratury. Twierdziła, że jej wątpliwości co do bezstronności polityka są w takim wypadku uzasadnione. Zawnioskowała, by wyłączyć go z tego przesłuchania.

Michał Wójcik w swojej odpowiedzi stwierdził, że wniosek o jego wyłączenie jest całkowicie bezprzedmiotowy. Bronił Bogdana Święczkowskiego, uznając delegacje prokuratorskie za coś normalnego, z czego korzystali też inni prokuratorzy krajowi. Podkreślał, że ma wiele pytań do prokurator Wrzosek i wyraził nadzieję na pozostanie w komisji w trakcie środowego przesłuchania.

Komisja zagłosowała. Wójcik wyłączony z przesłuchania

W głosowaniu nad wnioskiem 5 osób opowiedziało się za wyłączeniem Michała Wójcika, 3 były przeciwne, a jedna się wstrzymała. – Panie pośle Wójcik, no cóż... Ale zapraszam pana na godzinę 14, chyba że kolejna pani prokurator złoży kolejny taki wniosek. Proszę się nie awanturować, to jest poważna komisja, proszę o kulturę – mówił przewodniczący komisji Dariusz Joński po głosowaniu.

