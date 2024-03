Jak „milionerzy z TikToka” manipulują ludźmi. „Kuszą luksusem, wciągają w piramidy finansowe”

Ty zmarnujesz kilkanaście minut czytając ten tekst, oni w tym czasie wzbogacą się o kilkaset złotych. Bezinteresownie przekażą swoją wiedzę innym, by ci niedługo mogli zarabiać takie same pieniądze. Bez doświadczenia, specjalnych umiejętności czy dużych inwestycji. Wystarczy dostęp do internetu. No i dyscyplina, dużo dyscypliny. Też byś tak mógł, nic cię nie ogranicza. Ale śmiało, czytaj dalej, to twoje życie i twój czas…

Filmik numer jeden: Srebrny rolex na tle sportowej fury, chyba lamborghini, później widok ze szczytu wieżowca w Dubaju, znów samochody, a na koniec dwa ujęcia pokazujące pliki banknotów tak grube, że ledwie mieszczą się w dłoni. W tle komputerowo wygenerowany męski głos: „To powiedzenie zmieni twoje życie na zawsze. Każdy z nas musi wybrać jeden z dwóch rodzajów bólu. Ból DYSCYPLINY lub ból ŻALU”. Zacytowane zdania pojawiają się na ekranie również w formie napisów. Kolejna sklejka: Ujęcia bardzo podobne, głównie luksusowe fury i pokaźne pliki banknotów. Tym razem towarzyszy im inne hasło, znów wyświetlane w formie napisów i czytane syntezatorowym głosem: „Jedyną różnicą pomiędzy bogatym a biednym jest to w jaki sposób wykorzystują swój czas. Jeśli nie chcesz tracić czasu dołącz do nas i zacznij już TERAZ”. Jest też seria kilkunastu krótkich wideo, gdzie na tle kolejnych luksusowych ujęć przedstawiono „zasady”, których powinieneś się trzymać, jeśli chcesz „zajść do czegoś w życiu”. Pierwsza z tych zasad brzmi tak: „Miej wy*ebane w zwykłych ludzi. Oni zawsze będą mówić, że niemożliwe jest stanie się BOGATYM” (pisownia oryginalna, podobnie jak w poprzednich i następnych cytatach – red.).