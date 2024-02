Nagły zwrot ws. śledztwa dotyczącego Pegasusa. Prokuratura podjęła decyzję

Prokuratura Krajowa poinformowała w mediach społecznościowych, że 23 lutego wszczęła na nowo postępowanie dotyczące zakupu oprogramowania Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości i dołączyła je do śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

– W tym postępowaniu zespół będzie zajmował się wyłącznie kwestią zakupu, a nie używania tego oprogramowania – wyjaśnił w rozmowie z TVN24 rzecznik prasowy PK prokurator Przemysław Nowak. Wcześniej decyzję odmowną w tej sprawie wydała w 2018 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie. – Oznacza to, że postępowanie dowodowe nie było de facto prowadzone – wyjaśnił z kolei Nowak w rozmowie z Polskim Radiem.

Prokuratura Krajowa powołała specjalny zespół

W piątek Prokuratura Krajowa poinformowała, że zarządzeniem z 20 lutego 2024 r. prokurator generalny wyznaczył Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie do prowadzenia wszystkich postępowań dotyczących zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości wykorzystania oprogramowania Pegasus.

„Sprawę prowadzić będzie zespół prokuratorów wyspecjalizowanych w prowadzeniu tego rodzaju postępowań. Skład zespołu jest w trakcie ustalania. Na początkowym etapie zespół zajmie się rozpoznaniem wszystkich zawiadomień z terenu całego kraju dotyczących wykorzystania oprogramowania Pegasus” – podkreślono w dalszej części komunikatu.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

19 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków rządu, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Na inauguracyjnym zebraniu przedstawiono plan prac, ustalono liczbę stałych doradców i podjęto decyzje ws. dokumentów, po które komisja zgłosi się do różnych instytucji. Zdecydowano też o wezwaniu na świadków m.in.: Mariana Banasia, Ernesta Bejdę, Krzysztofa Brejzę, Dorotę Brejzę, Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Stróżnego, Beatę Szydło, Macieja Wąsika, czy Zbigniewa Ziobrę.

