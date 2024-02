Miliardowe zamówienie z USA dla polskiego nieba. Są szczegóły umowy

W czwartek pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Obrony Narodowej a rządem Stanów Zjednoczonych zostanie podpisana umowa na pozyskanie zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS dla II fazy programu WISŁA oraz programu NAREW.

W ceremonii podpisania umowy wezmą udział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Paweł Bejda, sekretarz stanu w MON.

System dowodzenia do wyrzutni rakiet. Szczegóły kontraktu MON-USA

Wartość zamówienia wynosi ok. 2,53 mld dolarów netto. Umowa zostanie zrealizowana w latach 2024-2031. Jej przedmiotem jest zakup zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS (ang. Integrated Air and Missile Defense Battle Command System – red.), w tym niezbędnego sprzętu dowodzenia i łączności. Jest on wymagany dla pozyskiwanych w ramach realizacji II fazy 6 baterii WISŁA (wyrzutni Patriot) oraz 23 zestawów NAREW.

Szczegółowy zakres kontraktu obejmuje zakup wybranych urządzeń łączności dla systemów WISŁA i NAREW, systemów pasywnej identyfikacji swój-obcy urządzeń kryptograficznych, realizacja prac nad oprogramowaniem, rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej, integrację w ramach systemu IBCS radarów dla systemu WISŁA i NAREW i wyrzutni programu NAREW, a także przeprowadzenie pointegracyjnych testów poligonowych obejmujących współdziałanie wszystkich elementów zestawów NAREW oraz WISŁA. Przedmiotowa umowa zakłada również wsparcie logistyczne, techniczne oraz zapas części zamiennych.

Podstawowym zadaniem programu WISŁA będzie zwalczanie taktycznych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, rakiet samosterujących oraz pilotowanych środków napadu powietrznego wykorzystywanych przez lotnictwo taktyczne oraz zwalczanie bezzałogowych statków powietrznych. Kontrakt na dostawę zestawów obrony powietrznej został podpisany w 2018 r. przez byłego szefa MON, Mariusza Błaszczaka. Umowa w sprawie programu NAREW została podpisana w 2021 roku.

