Zaskakujące doniesienia z polsko-białoruskiej granicy. Takiego raportu nie było od dawna

Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował, że przez dwie ostatnie doby doszło do 91 prób naruszenia granicy polsko-białoruskiej. We wtorek 27 lutego miało miejsce 68 przypadków usiłowania pokonania przez migrantów granicy Polski i Białorusi wbrew przepisom. Do sytuacji dochodziło na odcinku ochranianym przez placówki SG w Białowieży i Krynkach. To największy dobowy wynik w 2024 r.

Z kolei w poniedziałek odnotowano 23 próby przekroczenia wbrew obowiązującym przepisom granicy polsko-białoruskiej. Na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych dwukrotnie w stronę polskich patroli poleciały kamienie i gałęzie rzucane przez cudzoziemców, którym nie udało się leganie dostać do naszego kraju. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej?

Granicę polsko-białoruską usiłowano również nielegalnie przekroczyć na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Białowieży. Wśród zatrzymanych obcokrajowców znajdowali się obywatele Iranu, Syrii i Iraku. Warto zwrócić uwagę na wzrost przypadków naruszenia polskiej granicy wbrew przepisom. Przez miniony weekend takich prób odnotowano 15. Sześć w niedzielę, jeden w sobotę i osiem w piątek.

Od stycznia bieżącego roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej miało miejsce 376 przypadków pokonania przez cudzoziemców granicy Polski i Białorusi wbrew obowiązującym przepisom.

Rusza budowa bariery elektronicznej na rzekach granicznych z Białorusią

W poniedziałek SG poinformowała o podpisaniu umowy na budowę zabezpieczeń elektronicznych granicy państwowej z Białorusią na rzece granicznej Świsłocz i Istoczanka. Wykonawca ma 10 miesięcy na wykonanie wszystkich zaplanowanych w ramach umowy prac. Wartość prac zakontraktowano na kwotę przekraczającą 85 mln zł.

