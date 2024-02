Wojownicy Maryi zapraszają młodych chłopców. Mają walczyć w imię Maryi

Pierwsza wspólnota Młodych Wojowników Maryi ma odpowiadać na aktualne wyzwania, z którymi młodzi ludzie muszą się zmagać w dzisiejszym świecie.

Wojownicy Maryi poszukują młodych chłopców

Wspólnota, której pierwsze spotkanie formacyjne odbyło się w parafii Opieki św. Józefa i Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzi na wrocławskim Ołbinie, adresowana jest do chłopców w wieku od momentu przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej do ukończenia 18. roku życia. Ks. Chmielewski podkreśla, że choć startuje ona we Wrocławiu, istnieje możliwość jej rozszerzenia na inne polskie miasta.

Podczas pierwszego spotkania założyciel wspólnoty zaznaczył, że głównym celem projektu jest stworzenie integralnego podejścia do rozwoju młodego człowieka. Oprócz aspektów duchowych, organizatorzy planują również aktywne spędzanie czasu oraz uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej.

Na młodych ludzi czeka „zagrożenie świata”

– Młodzi ludzie dzisiaj są bardzo zagrożeni ze strony świata i wymagają innego, powiedziałbym 'salezjańskiego', podejścia. Chodzi o integralną całość młodego człowieka, o jego rozwój ducha, ale też i ciała – mówi ks. Chmielewski.

Opiekunem nowo powstałej wspólnoty będzie proboszcz wrocławskiej parafii oraz przeor klasztoru karmelitów, Krzysztof Piskorz. Planowane są cykliczne spotkania co kilka tygodni, które będą stanowiły okazję do pogłębiania duchowości oraz budowania więzi między uczestnikami.

Organizacja Wojownicy Maryi od lat zyskuje popularność w Polsce, regularnie uczestnicząc w różnorodnych procesjach i wydarzeniach o charakterze religijnym.

Czytaj też:

Wojownicy Maryi organizują rekolekcje dla uzależnionych od pornografii. Poprowadzi je egzorcystaCzytaj też:

Wojownicy Maryi wyszli na ulice. Chcą walczyć z postępującą dechrystianizacjąCzytaj też:

Wojownicy Maryi biorą sprawy w swoje ręce. „Każdy biskup ma przypisanych dziesięciu”