Z naszego wsparcia skorzystały już setki podlaskich przedsiębiorców

Czym charakteryzuje się Podlaski Fundusz Rozwoju (PFR) na tle innych funduszy pożyczkowych?

Artur Duda – Prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.: Podlaski Fundusz Rozwoju to spółka, której właścicielem wszystkich udziałów jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Powołano ją po to, by pomagać i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz umożliwiać im intensywny rozwój poprzez dostęp do finansowania zwrotnego. Pozycjonujemy się pomiędzy sektorem bankowym a dotacyjnym. Naszą przewagą konkurencyjną jest fakt, iż działalność funduszu nie ma charakteru komercyjnego, nie jesteśmy nastawieni na zysk a na zaspokajanie potrzeb finansowych lokalnego rynku.

Do kogo adresowane jest wsparcie finansowe oferowane przez PFR?

Działamy przede wszystkim po to, by umożliwić rozwój mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę i prowadzącym swoją działalność na terenie województwa podlaskiego. To są właśnie te podmioty, które mogą się z nami kontaktować i skorzystać z przygotowanej oferty.

Jakich pożyczek udzielacie? Na jakich zasadach i komu są one przyznawane?

Fundusz udziela kilku rodzajów pożyczek: obrotowej, na nieruchomość, inwestycyjnej i konsolidacyjnej oraz pożyczek z pomocą publiczną oprocentowanych poniżej poziomu rynkowego.

Pożyczkę obrotową, na bieżącą działalność gospodarczą, można wziąć w kwocie od 10.000 zł do 1.500.000 mln zł. W tym przypadku maksymalny okres udzielenia pożyczki wynosi 60 miesięcy. Kolejna pożyczka dotyczy zakupu, budowy lub modernizacji nieruchomości. Na takie działania przedsiębiorca może od nas otrzymać od 10.000 zł do nawet 3.000.000 zł. Ze względu na tak wysokie kwoty, maksymalny okres udzielenia pożyczki to nawet 15 lat. Osoby, które decydują się na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych ruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wybierają pożyczkę inwestycyjną.

W ten sposób mogą otrzymać maksymalnie 2 mln zł, z obowiązkiem całkowitej spłaty najpóźniej w terminie 8 lat. Odnosząc się do pożyczki konsolidacyjnej, która jest nowością w ofercie Podlaskiego Funduszu Rozwoju, trzeba zaznaczyć, że maksymalna kwota, którą możemy przyznać to aż 3 mln zł do spłaty nawet w ciągu 10 lat. Jest ona oczywiście udzielana naspłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z prowadzoną działalnością oraz na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i, co szczególnie ważne, jej wysokość nie może przekroczyć 10% spłacanych zobowiązań.

Jak wygląda cały proces od złożenia wniosku do uzyskania wsparcia?

Ze względu na fakt, iż nasza oferta nie jest skrojona na osiąganie ponadprzeciętnych zysków, cechuję ją przede wszystkim atrakcyjne oprocentowanie. Ponadto procedura aplikowania po wsparcie oferowane przez PFR Sp. z o. o. została uproszczona do absolutnego minimum formalności. Chcemy działać szybko i efektywnie – tak, by podlascy przedsiębiorcy nie musieli np. poświęcać kilku dni na wypełnianie stosownych dokumentów. Każdy, kto się do nas zgłosi, może liczyć na całkowicie indywidualne podejście. Dzięki temu, w komfortowych warunkach, ma możliwość zapoznania się z interesującymi go elementami oferty i dokonania odpowiedniego wyboru.

Nasi doradcy są doskonale przygotowani do tego, by sprostać każdemu wyzwaniu i spełnić oczekiwania wszystkich pożyczkobiorców. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że nigdy nie pobieramy prowizji za doradztwo, rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki. Oferujemy całkowicie bezpłatną pomoc w jej uzyskaniu oraz prowadzimy ciągły nabór, co oznacza, że, bez względu na datę w kalendarzu, przedsiębiorcy mogą się do nas zgłaszać, a wszystkie wnioski rozpatrujemy na bieżąco, bez żadnej zwłoki.

W jaki sposób można się z Wami skontaktować?

Poza naszą centralą w Parku Przemysłowym w Łomży (przy ul. Gen. W. Sikorskiego 166 lok. 1.11), prowadzimy jeszcze trzy oddziały terenowe: w Białymstoku (przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok – wejście od peronów dworca PKS), w Suwałkach (przy ul. Osiedle II 6A) oraz w Zambrowie (przy ul. Białostockiej 17). Do dyspozycji przedsiębiorców jest również infolinia telefoniczna dostępna pod numerem: 85 687 10 62, kontakt mailowy ([email protected]), a także formularz na stronie internetowej: pfr.org.pl/kontakt