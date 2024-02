Ważna umowa dla Polski podpisana. „Mózg obrony powietrznej”

Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał w Warszawie umowę na pozyskanie zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS, w tym niezbędnego sprzętu dowodzenia i łączności, który jest wymagany dla pozyskiwanych w ramach realizacji II fazy 6 baterii Wisła oraz 23. zestawów Narew.

Umowa przewiduje również wsparcie logistyczne, techniczne oraz zapas części zamiennych. Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Obrony Narodowej a rządem Stanów Zjednoczonych. Wartość zamówienia wynosi ok. 2,53 mld dolarów netto. Umowa zostanie zrealizowana w latach 2024-2031.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Wielki dzień dla Polski, USA i NATO

– Wielki dzień – to powiedział do mnie przed chwilą pan ambasador Mark Brzezinski, wielki dzień dla Polski, dla USA, dla NATO, dla naszego bezpieczeństwa. Tu i teraz podpisujemy umowę w II fazie programu Wisła na zintegrowany system dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową – zaczął na konferencji prasowej minister obrony narodowej.

– Polskie wojsko, systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej uzyskują, co jest najcenniejsze, najcenniejsze u nas, w życiu każdego człowieka, czyli mózg, to co daje nam zdolności rozpoznawcze. Polskie wojsko dzięki naszemu trwałemu, silnemu sojuszowi z USA zyskuje mózg operacyjny dla systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. To wielka sprawa – kontynuował Kosiniak-Kamysz.

Polska z systemem PATRIOT w docelowej konfiguracji

Wicepremier podkreślił, że „obrona przestrzeni powietrznej Polski jest dla rządu priorytetem”. – Polska to drugi po Stanach Zjednoczonych kraj, który będzie dysponował systemem PATRIOT w docelowej konfiguracji – zauważył Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślił, że „trwają zabiegi o to, żeby wszyscy Polacy byli bezpieczni”. – Bardzo dziękuję stronie amerykańskiej za trwałość i niezmienność naszego sojuszu – podsumował.

