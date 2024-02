Stopień alarmowy w Polsce. Tusk podpisał zarządzenie

Jak poinformowało 29 lutego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, do 31 maja obowiązywać będą stopnie alarmowe: BRAVO i BRAVO-CRP.

„Są one sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności” – wyjaśniono. O co dokładnie tutaj chodzi?

Cztery stopnie alarmowe



Jak wyjaśnia RCB, ich wprowadzenie umożliwia ustawa o działaniach antyterrorystycznych z 2016 roku. Ogłasza się je „w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem”. Są łącznie cztery stopnie: ALFA, BRAVO (wskazany w komunikacie), CHARLIE i DELTA.

Oprócz wymienionych czterech stopni istnieją cztery pochodne, używane w związku z innymi zagrożeniami, choć także o charakterze terrorystycznym. „Dotyczą systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej”, a także „przypadków wystąpienia takiego zdarzenia” – wyjaśnia RCB. Odróżnia je skrót „CRP” w nazwie – w tym przypadku będzie to więc stopień: BRAVO-CRP.

Stopień ALFA nakazuje, by „administracja publiczna m.in. „prowadziła wzmożoną kontrolę miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi”. Ma on charakter „ostrzeżenia ogólnego”. Kolejny stopień – wprowadzony przez Donalda Tuska po konsultacji z ministrem spraw wewnętrznym Marcinem Kierwińskim i szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pułkownikiem Rafałem Syrysko – oznacza, że administracja publiczna ma m.in. „wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego”, a także „kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA”.

Alert RCB ws. Rosji i Białorusi

Warto przypomnieć, że 28 lutego RCB wydało komunikat ws. działań Rosji i Białorusi, których służby „kontynuują kształtowanie fałszywego wizerunku Polski” – informowano. Propagandziści uderzali w Polskę, próbując wpłynąć na jej odbiór przez inne kraje, „jako agresywnego i ofensywnie nastawionego państwa, które »podgrzewa konflikt« i stoi na przeszkodzie do zawarcia pokoju”.

Okres monitorowania tego typu zachowań obowiązywał od 19 do 26 lutego.

